Καρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: Tο μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια – Θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας

Φωτογραφία: Intime
Μία ανάρτηση γεμάτη οργή δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, της νεαρής Μάρθης, την ώρα που στη Βουλή συζητείται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Με πολύ βαριά γλώσσα, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τη νομοθετική ρύθμιση ως «εκδικητική» και έκανε έκκληση για ακόμη μία φορά να μην σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων του δυστυχήματος, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις» σχολίασε για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η Μαρία Καρυστιανού, και τόνισε ότι «αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε. Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

“Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης.

Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα.

Όποιος τους θυμίζει στους Έλληνες θα τιμωρείται με φυλάκιση!

Η “δικαιοσύνη” τίθεται για ακόμη μια φορά στην υπηρεσία της εκδικητικής τιμωρίας για όποιον τολμά να ομιλεί και βέβαια της επιβολής της λήθης.

Μόνο που αυτή η υπηρεσία της είναι που την οδήγησε στην πλήρη ανυποληψία.

Στο όνομα της καθαριότητας (!), που δεν υπάρχει πουθενά σε όσα απεχθή μας επιβάλλουν, μπαζώνεται και θάβεται η καθαρότητα των συνειδήσεων.

Από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας!!!

Έρχεται όμως η αλλαγή φρουράς και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση που του αναλογεί στη μνήμη της ιστορίας.

Ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις στο σύνταγμα και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Προφανώς όταν στις 22 Ιουλίου του 1943 οι Αθηναίοι διαδήλωναν μπροστά στο μνημείο για τη βουλγαρική κατοχή, ήταν άραγε και τότε μια διχαστική κίνηση για τους νυν Κυβερνώντες;

Αφού η Κυβέρνηση σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον Θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται στη Βουλή την λουδοβίκεια αλαζονεία του να μην του υπενθυμίζει κανείς ότι οι άνθρωποι θυμούνται τι έχει πράξει.

Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε.

Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό.

Καλούμε την αντιπολίτευση να σταθεί σύσσωμη επιτέλους δίπλα μας!”.

Άγνωστος Στρατιώτης Μαρία Καρυστιανού

