Καρυστιανού για 25η Μαρτίου: Ως νέος Κολοκοτρώνης να αποτινάξουμε τον άλλης μορφής ζυγό που μας συνθλίβει

Μήνυμα με κύριους αποδέκτες τους νέους έστειλε με αφορμή τη σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτίου, η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο X σημειώνει: μεταξύ άλλων “ως νέος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΑ αποτινάξουμε τον άλλης μορφής ζυγό που μας συνθλίβει και να φέρουμε την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη στην πολύπαθη πατρίδα μας και τους πολίτες της”.

Η ίδια τονίζει την ανάγκη να δοθεί “προβάδισμα στους νέους” σε “αυτόν τον αγώνα” και εύχεται “Χρόνια Πολλά σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και επιμένουν να στέκονται όρθιοι”.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μ. Καρυστιανού:

“25η Μαρτίου: Ημέρα Μνήμης, Ευθύνης, Ηρωισμού & μεγάλης Θρησκευτικής Εορτής!

Σήμερα ΤΙΜΟΥΜΕ τους ήρωες μας που αντί για απόγνωση προέταξαν ΔΥΝΑΜΗ & ΣΘΕΝΟΣ ΨΥΧΗΣ και μετουσίωσαν την ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε ΠΙΣΤΗ, ΣΥΜΠΝΟΙΑ & ΑΓΩΝΑ.

Έδωσαν το αίμα τους για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ μας και μας δίδαξαν να μην σκύβουμε το κεφάλι στην αδικία, στην υποδούλωση και τον αυταρχισμό.

Έχουμε όμως και εμείς χρέος ΝΑ ΦΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΞΙΟΙ στην πολύτιμη παρακαταθήκη που μας άφησαν!

ΝΑ αρνηθούμε τη λήθη και την αδικία!
ΝΑ πολεμάμε για την ελπίδα και την αλήθεια.

Ως νέος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΑ αποτινάξουμε τον άλλης μορφής ζυγό που μας συνθλίβει και να φέρουμε την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη στην πολύπαθη πατρίδα μας και τους πολίτες της!

Το προβάδισμα σ’ αυτόν τον αγώνα στους ΝΕΟΥΣ, τη μόνη δύναμη που μπορεί να γκρεμίσει το σάπιο, το παλιό, το διαβρωμένο και να χαρίσει σε όλους μας την ελευθερία που τόσο πολύ ποθούμε!

Χρόνια Πολλά Ελληνίδες και Έλληνες, Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Χρόνια Πολλά σε όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και επιμένουν να στέκονται όρθιοι”.

