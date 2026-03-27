Καρυστιανού: Άλλοι δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη των Τεμπών – Ανικανότητα και αδιαφορία από Φλωρίδη

Σκοπιμότητες πίσω από την αναβολή της δίκης των Τεμπών μετά τις ντροπιαστικές εικόνες κατά την πρώτη μέρα της εκδίκασης της υπόθεσης κατήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες». Η ίδια έθεσε προ των ευθυνών του τον Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας ότι γνώριζε την κατάσταση που θα επικρατούσε.

«Μήπως ήταν σκόπιμο; Περιμέναμε τρία χρόνια την πρώτη μέρα της δίκης και δεν υπάρχει κατάλληλη αίθουσα; Αντί να ξεκινήσει η δίκη είχαμε καβγάδες, ένταση και ψυχική κούραση. Μήπως ο στόχος είναι να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στη δίκη και να σταματήσει να ασχολείται ο κόσμος;» διερωτήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε, ήταν μία «δυσάρεστη έκπληξή για μία αίθουσα που ακούσαμε τα καλύτερα και που ετοιμάζονταν δύο χρόνια. Ακούσαμε το κόστος της, περιμέναμε μία σούπερ αίθουσα και βρεθήκαμε στο μικρό κτίριο χωρητικότητας 400 ατόμων. Γνώριζαν οι αρμόδιοι, γνώριζε ο κύριος Φλωρίδης ότι 650 είναι οι παράγοντες της δίκης. Πώς είναι δυνατόν να τους στοιβάξεις σε μία αίθουσα χωρητικότητας 400 ατόμων; Ίσως υπήρχε μία σκοπιμότητα».

Η Μαρία Καρυστιανού εκτίμησε ότι θα υπάρξει νέα αναβολή και εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης. «Είναι ανικανότητα και αδιαφορία του κυρίου Φλωρίδη που έχει ευθύνες. Είναι το θέμα της απαξίωσης και του μη σεβασμού της κοινωνίας, το θέμα της κοροϊδίας και της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος σε ό,τι αφορά το κόστος της αίθουσας. Πρέπει να λογοδοτήσει ο κύριος Φλωρίδης».

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε να κατέβουμε στην κάτω αίθουσα και να παρακολουθούμε τη δίκη από την τηλεόραση. Πού οδηγούμαστε; Δεν θα μπορέσει να γίνει η δίκη επειδή είναι ανίκανοι και δεν φρόντισαν το χωροταξικό;» επισήμανε και τόνισε πως άλλοι δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη, σε αντίθεση με τους συγγενείς.

«Κάποια στιγμή η δίκη θα ξαναγίνει σωστά»

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε τη δίκη «κολοβή» και εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι «κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών θα ξαναγίνει σωστά. Ξεκινώντας από την ανακριτική διαδικασία όπου θα οδηγήσει σε όλους τους κατηγορούμενους και στη σωστή δίκη. Δεν θα είναι μόνο 36 οι κατηγορούμενοι, θα είναι πολύ παραπάνω. Έχουμε τρία εγκλήματα: Το έγκλημα της σύγκρουσης, το έγκλημα της πυρόσφαιρας και το έγκλημα της συγκάλυψης. Θα χρειαστούμε μία πολύ μεγάλη αίθουσα για να γίνει σωστά η δίκη. Μας ενδιαφέρει η αποκάλυψη της αλήθειας και δεν μπορεί να γίνει όταν πας με έναν τόσο περιορισμένο κατηγορητήριο και υπό αυτές τις συνθήκες που είδαμε στη δίκη στη Λάρισα».

«Δεν περιμένω πολλά από τη δίκη. Σε κάθε ποινική δικογραφία είναι μία δυναμική κατάσταση που σημαίνει ότι μπορεί να προκύψουν πράγματα. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου για το πώς μπορεί να αξιοποίηση η έδρα τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν» είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι οι συγγενείς διαμαρτύρονταν αλλά χωρίς να απειλήσουν κάποιον.

«Ντροπιαστική η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων»

Κληθείσα να σχολιάσει την επιθετική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που έβαλε στο στόχαστρο την ίδια και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε:

«Ήταν ντροπή το δελτίο Τύπου. Ήταν αξιολογικές κρίσεις από έναν πρόεδρο μίας ένωσης προς έναν πολίτη που διαμαρτύρεται για τα έκτροπα που συμβαίνουν. Ντροπή. Ένας δικαστής δεν πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γνώμη του για κάποιον πολίτη, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός».

«Θα είμαι πάντα η μητέρα της Μάρθης»

Αναφορικά με το νέο ρόλο που έχει η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι έτοιμη να κατέβει στις εκλογές με δικό της κόμμα, είπε: «Θα είμαι πάντα η μητέρα της Μάρθης. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να δικαιώσω τη μνήμη του παιδιού μου. Δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου γιατί η δικαιοσύνη ελέγχεται απόλυτα. Το κίνημα διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε με αναγκάζει να συμμετέχω σε αυτό και να φέρω την αλλαγή που επιθυμούμε».

«Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να έχουμε κράτος δικαίου στη χώρα και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το φέρει. Το ένα είναι συνέχεια του άλλου».

Η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι πάρα πολύς κόσμος την αγκαλιάζει στον δρόμο, λέγοντας ότι είναι η μόνη τους ελπίδα, ενώ εξέφρασε την πίκρα της για τον τρόπο που αποχώρησε από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023.

«Οι συγγενείς με τους οποίου μιλάω γνώριζαν, ήταν κάτι που συζητούσαμε. Δεν αιφνιδίασα κανέναν, γνώριζαν ότι το συζητάμε, ήταν η μοναδική λύση που μας απέμενε για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας».

«Ο σύλλογος ήταν για μένα σαν ένα παιδί. Έβαλα τη ψυχή μου μέσα στη δημιουργία του. Με στεναχώρησε ο τρόπος που έφυγα, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κακή πρόθεση από κανέναν. Θέλω να παραμείνει, είναι ένας από τους συλλόγους με την πιο μεγάλη δραστηριότητα, τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όποτε χρειαστεί τη στήριξή μου θα την έχει».