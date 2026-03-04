Κάρπαθος: Βίντεο με τη συστοιχία των πυραύλων Patriot στους δρόμους του νησιού

Αυξημένη η ανησυχία σε Ελλάδα και Κύπρο από την πρόσφατη επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της μεγαλονήσου. Συστοιχία πυραύλων Patriot στάλθηκε σήμερα το πρωί (04.03.2026) στην Κάρπαθο, περιοχή – «κλειδί» καθώς «βλέπει» τον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Στο βίντεο που φέρνει στο «φως» το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που φορτηγά του στρατού μεταφέρουν τους Patriot, στους δρόμους της Καρπάθου. Η απόφαση για την μεταφορά τους πάρθηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής με φόντο τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στην Κύπρο ήδη βρίσκονται 4 F-16 Viper αλλά και οι 2 ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Νωρίτερα σήμερα, σήμανε συναγερμός στη μεγαλόνησο από τον εντοπισμό ενός ύποπτου UAV κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, με κατεύθυνση την Κύπρο. Δύο ελληνικά F-16 σηκώθηκαν για αναχαίτιση αλλά δεν βγήκαν κάτι.