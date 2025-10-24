Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη: “Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα”, λέει ο οδηγός του βαν

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με πέντε οχήματα να εμπλέκονται σε καραμπόλα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (17/10) στην περιοχή του Πλαγιαρίου.

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη συγκλονιστική στιγμή που ένα αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα βαν που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο και προκλήθηκε καραμπόλα.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο έπεσε πάνω και σε ένα δεύτερο αυτοκίνητο μέχρι που εν τέλει σταμάτησε την τρελή πορεία του.

Συνολικά στο τροχαίο ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στην εκπομπή Live News μίλησαν ο οδηγός του βαν, που αναποδογύρισε από τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου που το εμβόλισε αλλά και ένας ακόμη οδηγός μάρτυρας του περιστατικού.

«Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα», λέει στο MEGA και το Live News ο οδηγός του βαν. «Έγιναν όλα ξαφνικά, σε κλάσματα δευτερολέπτου», συμπληρώνει.

«Ήταν τόσο δυνατή η σύγκρουση που εγώ, περίπου 2,5 τόνους, με σήκωσε στον αέρα. Χτυπάω στο στηθαίο το τσιμεντένιο και ευτυχώς ήταν αυτό ειδάλλως θα είχα φύγει από κάτω», σημειώνει ο οδηγός του βαν.

«Με βοήθησαν να βγω από το αυτοκίνητο. Τέλος καλό, όλα καλά με την έννοια ότι δεν είχαμε απώλεια ζωής», τόνισε.

Από τη μεριά του ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο βαν, δηλώνει στο Live News ότι δεν θυμάται τίποτα από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

«Δεν θυμάμαι εγώ τίποτα απ’ όλα αυτά, έγινε ένα αιφνίδιο γεγονός και φτάσαμε σε αυτήν την κατάληξη. Εγώ είδα την κατάληξη».

Ένας οδηγός που είδε τα πάντα από την αρχή του ατυχήματος περιγράφει τα όσα έγιναν στο σημείο: «Κινούμουν από την Μηχανιώνα στον δρόμο Πλαγιαρίου προς Επανομή. Μπροστά μου είχα τον άνθρωπο με το “Sprider” το Μερσεντές το φορτηγάκι, την κλούβα. Κρατώντας τις αποστάσεις μας κανονικά και με λίγα χιλιόμετρα και όπως οδεύουμε προς το πρώτο S που έχει ο δρόμος εκεί στην αριστερή πλευρά, από την αντίθετη, υπήρχε ένα φορτηγό το οποίο κινούνταν κανονικά στον δρόμο του και από πίσω από αυτό το φορτηγό έσκασε μύτη αυτό το Honda το HR-V το γκρίζο το οποίο μάλλον ήθελε να προσπεράσει το φορτηγό αυτό πάνω στην στροφή. Έπεσε στον αμέσως επόμενο που ήμουν εγώ από πίσω χωρίς να μπορώ να αντιδράσω καθόλου. Ένα χτύπημα στο χέρι μου είχα, την γλίτωσα με δύο χτυπήματα στο κεφάλι μου, καρουμπαλάκια».

Για τα αίτια που προκάλεσαν την καραμπόλα των πέντε αυτοκινήτων γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο οδηγός του τζιπ προσπάθησε να κάνει προσπέραση πάνω στην στροφή.