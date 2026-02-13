Καπερνάρος για Ρούτσι: Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο, κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργεί θέματα

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με τη τραγωδία των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023, καθώς οι αντιπαραθέσεις τόσο εντός όσο και εκτός της δικαστικής αίθουσας κλιμακώνονται.

Τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του δικηγόρου της Interstar, Βασίλη Καπερνάρου, και του Πάνου Ρούτσι, λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες του τελευταίου για απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και για παρουσία «μπράβου» στο δικαστήριο.

Χθες σε δηλώσεις του ο Βασίλης Καπερνάρος καταφέρθηκε κατά του Πάνου Ρούτσι, ενώ σήμερα επανήλθε με νέα τοποθέτηση υπογραμμίζοντας πως «κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργεί θέματα».

Αναφορικά με την καταγγελία του Πάνου Ρούτσι περί μπράβου μέσα στο δικαστήριο, ο κ. Καπερνάρος μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 σημείωσε: «Δεν έχω λόγο να έχω μπράβους. Είναι ο οδηγός μου. Τον έχω γι’ αυτά τα ταξίδια. Δύο φορές την εβδομάδα πηγαίνω στη Λάρισα, είναι 1.400 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι, με τα υπόλοιπα δικαστήρια, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Αυτός χαρακτηρίστηκε μπράβος, γιατί έτσι ήθελε ο κύριος Ρούτσι. Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο που φορά πάντα, αν και σε εσάς ήταν άσκεπος. Κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργεί θέματα, κυρίως στους δικηγόρους που υπερασπίζονται τους κατηγορούμενους».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μιλάω για κανέναν άλλο πονεμένο γονέα. Ένας άλλος πονεμένος γονέας είναι ο κύριος Ψαρόπουλος. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε για τη δικονομική μου συμπεριφορά απέναντί του. Κάποιοι από αυτούς που αποκάλεσα “θέατρο” -και δεν αναφέρομαι σε γονείς και συγγενείς- είναι τέσσερις-πέντε συνάδελφοί μου της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κάνουν φασαρία και φωνασκούν όποτε το κρίνουν».

«Να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια κατάσταση στο δικαστήριο. Βλέπεις δικηγόρους να ουρλιάζουν και να τσιρίζουν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Στο Μάτι με 104 νεκρούς έγιναν τα ίδια;», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Σε ερώτηση που του έγινε αν εννοεί ότι κάποιοι προσπαθούν να τινάξουν τη δίκη στον αέρα, ο κ. Καπερνάρος απάντησε: «Το εννοώ, δεν το υπονοώ», ενώ σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το τι του είπε ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε: «Με αποκάλεσε κάθαρμα. Το έπαιξαν οι τηλεοράσεις. Ερχόταν καταπάνω μας. Δίπλα μου ήταν οι συνεργάτες μου, καθώς και η κόρη του, η οποία είναι επτά μηνών έγκυος. Έτσι μπήκε ο οδηγός μου ενστικτωδώς μπροστά μου».

Δείτε όσα είπε: