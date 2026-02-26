MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάλεσμα των οργανωμένων του Άρη στην πορεία μνήμης για τα Τέμπη – “Δεν είναι οπαδική στιγμή, είναι ανθρώπινη υποχρέωση”

THESTIVAL TEAM

Κάλεσμα συμμετοχής στην πορεία μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών απευθύνουν οι οργανωμένοι φίλοι του Άρης Θεσσαλονίκης, ενόψει της συμπλήρωσης τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Με ανακοίνωσή τους, οι SUPER 3 καλούν «όλο τον κόσμο του ΑΡΗ, αλλά και κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο που αρνείται να συνηθίσει τον πόνο» να δώσει το «παρών» το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκέντρωση στο Παλέ στις 11:00

Όπως γνωστοποιούν, το ραντεβού έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στο Παλέ, με σκοπό στη συνέχεια να ενωθούν με την υπόλοιπη πορεία που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη σε άλλες πόλεις της χώρας θα συμμετάσχουν στις αντίστοιχες τοπικές συγκεντρώσεις.

«Δεν είναι μια “οπαδική” στιγμή. Είναι μια ανθρώπινη υποχρέωση», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τους συνδέσμους να επιχειρούν να δώσουν ενωτικό τόνο, πέρα από αθλητικές ταυτότητες και διαχωρισμούς.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Άρη δηλώνουν ότι θα σταθούν «με σεβασμό απέναντι στις οικογένειες που κουβαλούν ένα βάρος ασήκωτο» και ξεκαθαρίζουν πως η παρουσία τους θα είναι χωρίς συνθήματα μίσους, αλλά με «καθαρή απαίτηση» για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

«Η μνήμη δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι στάση ζωής. Είναι ευθύνη», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι η τραγωδία δεν πρέπει να ξεχαστεί και ότι η κοινωνία οφείλει να σταθεί ενωμένη.

Στο μήνυμά τους, οι SUPER 3 επισημαίνουν ότι «όταν χάνονται ζωές, δεν υπάρχουν στρατόπεδα», καλώντας σε ενότητα «πέρα από χρώματα, ομάδες και διαφορές».

Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση: «Δεν ξεχνάμε. Δεν κάνουμε πίσω», δίνοντας το στίγμα της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις μνήμης που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα για την τραγωδία των Τεμπών.

