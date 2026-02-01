MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία στη Χίο: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε σε δρόμο – Ζημιές και σε διερχόμενο αυτοκίνητο

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (01/02) στην Χίο, στην περιοχή του Σαραπιού, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς τα Καρδάμυλα, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα τμήμα του δρόμου.

Την ώρα του συμβάντος από το σημείο διέρχονταν επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη, δεδομένου του μεγέθους και της ορμής του βράχου, σύμφωνα με το politischios.gr.

Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη οχήματα και δυνάμεις της Αστυνομίας, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και αποκλείουν την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Χίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΟΚ σε UEFA για τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας στο ματς με τη Λιόν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Έρχεται εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40 λεπτά πριν

Χανιά: Δηλητηριάστηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα μετά από ρίψη χημικών σε κάδο, μηνυτήρια αναφορά από τον Δήμο

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Ο Φεβρουάριος μπαίνει με το δεξί για 3 ζώδια – “Αφήνετε πίσω το παρελθόν και η ζωή γίνεται πιο εύκολη”

LIFESTYLE 5 λεπτά πριν

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Προσέξτε την υγεία σας, γράφει

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου: Μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή