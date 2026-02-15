MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία: Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

Παρά τη σταδιακή επανεκκίνηση ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το απόγευμα σε επιλεγμένα λιμάνια της χώρας, η εικόνα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες παραμένει εύθραυστη, καθώς ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στις 17:00 απέπλευσε το Blue Star Chios από τον Πειραιά με προορισμούς Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο. Μισή ώρα αργότερα αναχώρησε το Blue Star Naxos για Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κατάπολα, ενώ στις 18:00 απέπλευσε το Blue Star Paros για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Θεσσαλονίκη.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό Διαγόρας, με προορισμό Χίο και Μυτιλήνη, παραμένει δεμένο στον Πειραιά, με το ενδεχόμενο αναχώρησης να εξετάζεται αργότερα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς Ηράκλειο και Χανιά.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πλοία κινούνται μόνο έως Μαρμάρι, ενώ σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το Λαύριο. Κλειστή παραμένει και η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως και 9.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Διαβάστε μας στο Google News

