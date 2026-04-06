Ηράκλειο: Σκυλίτσα οδηγεί διασώστη για να σώσει το κουτάβι της που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή – Συγκλονιστικό βίντεο

Κουτάβι που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή στο Ηράκλειο την γλίτωσε, όταν η σκυλίτσα μαμά του διένυσε πάνω από ένα χιλιόμετρο για να βρει κάποιον προκειμένου να τον διασώσει.

Το περιστατικό συνέβη στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου και η σκυλίτσα κατάφερε να βρει ένα διερχόμενο οδηγό όπου ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του, αρνούμενη να κατέβει αν δεν την ακολουθούσε.

Όταν εκείνο κατέβηκε, άρχισε να πηγαίνει προς ένα αγροτικό δρόμο που είχε κατάληξη μια λιμνοδεξαμενή του χωριού και αυτό που προκάλεσε εντύπωση στον οδηγό είναι πως κατά τη διαδρομή, το σκυλί σταματούσε την πορεία του για να δει αν τον ακολουθούσε ο οδηγός με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το cretalive.

Στη θέα της λιμνοδεξαμενής ο άντρας είδε το κουτάβι να δίνει μάχη για να μην πνιγεί και τελικά με τη βοήθεια μιας κατσούνας το διέσωσε, δίνοντας τέλος σε μια περιπέτεια που θύμισε κινηματογραφική ταινία για τον τρόπο με τον οποίο η μαμά κατόρθωσε να σώσει το κουτάβι της.

