Ηράκλειο: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τον ΒΟΑΚ και άναψαν φωτιές – Δείτε εικόνες

Στο κλείσιμο του δρόμου στον Καρτερό επί του ΒΟΑΚ, στο Ηράκλειο, προχώρησαν και πάλι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που πέρασαν τη νύχτα στο μπλόκο και νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης άνοιξαν το δρόμο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το creta24.gr ανά διαστήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν στο άνοιγμα του δρόμου για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Μόλις έκλεισε ο ξανά δρόμος οι διαμαρτυρόμενοι άναψαν φωτιά, όπως έκαναν και το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 o Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ακόμη δεν έχει δοθεί καμία απάντηση ούτε για την επίλυση των προβλημάτων τους, ούτε όμως για τη συνάντηση που ζητούν, είτε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Οι παραγωγοί έχουν ήδη δηλώσει πως οι κινητοποιήσεις τους θα είναι διαρκείας, μέχρι την 11η Νοεμβρίου.