Ηράκλειο: Μαθητές Δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε… γκαρσονιέρα – Οργή γονέων για την έλλειψη αίθουσας

Σοβαρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στο Ηράκλειο οι πληροφορίες ότι μαθητές β’ τάξης Δημοτικού θα αναγκαστούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε γκαρσονιέρα, λόγω της έντονης έλλειψης διαθέσιμων σχολικών αιθουσών.

Σύμφωνα με το patris.gr, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς ότι η λύση της ενοικιαζόμενης γκαρσονιέρας κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των τμημάτων.

Μετακινήσεις μέσα στη μέρα

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα παιδιά ηλικίας 7 και 8 ετών θα μετακινούνται καθημερινά σαν «γκρουπάκι» από το σχολείο προς τη γκαρσονιέρα συνοδευόμενα από τη δασκάλα τους. Την ώρα του διαλείμματος, θα επιστρέφουν πάλι στο σχολείο για να παίξουν με τους συμμαθητές τους, πριν επανέλθουν στο αυτοσχέδιο «παράρτημα» για τη συνέχιση των μαθημάτων.

Αγανάκτηση από τους γονείς

Η απόφαση έχει πυροδοτήσει οργή στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς των μαθητών, οι οποίοι κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες εκπαίδευσης.

«Είναι δυνατόν, εν έτει 2025, να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα;» αναφέρουν, εκφράζοντας ανησυχία τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη λειτουργικότητα του χώρου.

Οι γονείς θέτουν επίσης ζητήματα καθημερινής μετακίνησης και εποπτείας:

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα; Πώς θα μεταφέρονται συνεχώς από τη γκαρσονιέρα στο σχολείο; Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό;»

Τέλος, πολλοί σημειώνουν ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση της αίθουσας διδασκόντων, η οποία –όπως λένε– χρησιμοποιείται περιορισμένες ώρες μέσα στην ημέρα.