MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι από τη σφοδρή βροχόπτωση – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Από σοβαρή κακοκαιρία πλήττεται το Ηράκλειο της Κρήτης γεγονός που έχει προκαλέσει κατολισθήσεις, ενώ αναβλήθηκε και η παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Η βροχόπτωση στο Ηράκλειο Κρήτης είναι έντονη και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ δρόμοι και ιρλανδικές διαβάσεις έχουν κλείσει.

Από νωρίς το πρωί και μετά από συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και της Τροχαίας, έχει αποκλειστεί η διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά για λόγους ασφαλείας των οδηγών.

Την ίδια ώρα προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και μηχανήματα από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και της Τεχνικής Υπηρεσίας, απομάκρυναν χώματα από το οδόστρωμα στην οδό Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και στην οδό Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι).

Έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις σε δυο σημεία στον Άγιο Βλάσση και σε ένα σημείο στο Σκαλάνι. Μεγάλες πέτρες έχουν πέσει και στην περιοχή της Κνωσού, στην στάση του λεωφορείου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν το Δήμο, έχουν προκύψει προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

«Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών σε περιοχές που οι δρόμοι δεν παρέχουν ασφάλεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων καθώς και να αποφεύγονται οι μετακινήσεις τους, αν δε συντρέχει σημαντικός λόγος. Ενημερώνουμε ότι έχει κλείσει ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και εργάζονται συνεχώς για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

