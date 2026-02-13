Ηράκλειο: Κατέρρευσε παλιά γέφυρα στο Δήμο Φαιστού – Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε δρόμους, υποχωρεί η κακοκαιρία

Γέφυρα, που συνέδεε το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού με περιοχές όπως το Λαγολιό και οι Βώροι, κατέρρευσε υπό το βάρος των έντονων καιρικών φαινομένων το τελευταίο 24ωρο και στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ευτυχώς κατά το χρόνο της κατάρρευσης της γέφυρας, δεν τη διέσχιζε κάποιο αυτοκίνητο, οπότε δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή άλλες καταστροφές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της κατάρρευσης, φαίνεται να εντοπίζεται στους κατοίκους των περιοχών που χρησιμοποιούσαν τη γέφυρα για να κινηθούν από και προς τα χωριά τους.

Πάντως ευρύτερα στην περιοχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, υπήρξαν από την κακοκαιρία διάφορες καταστροφές, καθώς όπως περιέγραψε η ένταση των καιρικών φαινομένων και η βροχόπτωση ήταν ιδιαιτέρως έντονη. Τις τελευταίες ωστόσο ώρες, διαφαίνεται μια εκτόνωση των καιρικών φαινομένων.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε δρόμους

Στο δήμο όμως σημειώθηκαν και άλλα προβλήματα, πιο μικρής έκτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, σε αρκετές περιοχές «άνοιξαν» οι ουρανοί και πλημμύρισαν οι δρόμοι που καλύφθηκαν με λάσπες και φερτά υλικά. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αρκετές ήταν και οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη.

Εξαιτίας θυελλωδών ανέμων υπήρξαν και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της Κρήτης με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική.