ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού – “Έρχεται το μωρό, ηρέμησε και τρέχα”

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε το μωρό της μια γυναίκα στο Ηράκλειο το πρωί της Κυριακής.

Η γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της, ένα κοριτσάκι, στον δρόμο για το μαιευτήριο στο Ηράκλειο. Όλα πήγαν καλά χάρη στην ψυχραιμία που επέδειξαν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η Ζαχαρένια και ο Πέτρος περίμεναν το δεύτερο παιδάκι τους στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά το μωρό είχε άλλα σχέδια.

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, θεωρώντας πάντοτε ότι χρόνος υπήρχε.

Στις 6:40 και ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα. «Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.

Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητό της

Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως π τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη.

Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση.

Γυναίκα γέννησε μέσα σε αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.

Ηράκλειο

