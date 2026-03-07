Ηράκλειο: 70χρονος έπεσε από ύψος ενώ εκτελούσε εργασίες – Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου άνδρας περίπου 70 ετών , που εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 70 ετών, σε εξωτερικό συνεργείο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στην πύλη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από ύψος.