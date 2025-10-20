Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό για να σώσει τον γιο του

Σε μία πράξη ανιδιοτελούς αγάπης και βαθιάς ανθρωπιάς προχώρησε ένα πατέρας καθώς πρόσφερε τον νεφρό του για να χαρίσει ζωή στο παιδί του, έναν άνδρα μόλις 31 ετών, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η γονεϊκή αγάπη δεν γνωρίζει όρια.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Π.Γ.Ν.Ι., μαζί με μία ακόμη επιτυχημένη επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρού από αποβιώσαντα δότη σε 28χρονη γυναίκα.

Η ιδιαίτερα συγκινητική περίπτωση, αφορούσε μεταμόσχευση από ζώντα συγγενή δότη, με τον πατέρα να δίνει το μόσχευμα στον γιο του. Η νεφρεκτομή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με τεχνική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή), από τα στελέχη της τοπικής μονάδας μεταμοσχεύσεων.

Στη διαδικασία συμμετείχε και ο κ. Πρόδρομος Λαφτσίδης, έμπειρος και εξειδικευμένος χειρουργός μεταμοσχεύσεων, Διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Royal Free Hospital του Λονδίνου, ο οποίος παρείχε καθοριστική υποστήριξη.

Η μετεγχειρητική πορεία τόσο του πατέρα όσο και των δύο ληπτών εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς επιπλοκές. Ο δότης έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ η κατάσταση των δύο ασθενών είναι εξαιρετική, με τα μοσχεύματα να λειτουργούν πλήρως.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον πατέρα-δότη για το «μεγαλείο ψυχής» που επέδειξε, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κλινικών – της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, της Χειρουργικής, Νεφρολογικής και Αναισθησιολογικής Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Χειρουργείου – για την άρτια επιστημονική δουλειά και την αφοσίωση στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.