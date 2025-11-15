Ιωάννα Τούνη: “Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape”, λέει ο δικηγόρος της

Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Ιωάννα Τούνη τα τελευταία χρόνια σχετικά με την υπόθεση revenge porn, αναφέρθηκε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η πελάτισσά του περνάει έναν «προσωπικό Γολγοθά».

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η Instagrammer εμφανίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση revenge porn, στην οποία η ίδια είναι το θύμα. Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι: ο τότε σύντροφός της, που εμφανίζεται στο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το υλικό διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ποινικολόγος το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ανέφερε αρχικά ότι η Ιωάννα Τούνη έχει υποστεί ψυχολογικό βιασμό: «Είναι προκλητικό και τη στενοχωρεί να έχει υποστεί ψυχολογικό βιασμό και διασυρμό. Ο κόσμος στοχοποιεί τη γυναίκα και ο άντρας μένει στο απυρόβλητο. Στοχοποιήθηκε η Ιωάννα Τούνη, δεν ήξερε ότι βιντεοσκοπούσε ο σύντροφός της. Από τότε ζει προσωπικό Γολγοθά. Περπατούσε στη Θεσσαλονίκη και δεχόταν λεκτικές επιθέσεις από γυναίκες και άντρες, όπως “ιερόδουλη”».

Στη συνέχεια σχολίασε για το επίμαχο βίντεο: «Στο επίμαχο βίντεο, ο σύντροφός της την ώρα της πράξης γυρνάει αριστερά και γελάει στον άλλο που τραβούσε. Με αυτό ο κόσμος νόμιζε ότι είναι sex tape και ότι το ήξερε. Ακόμα και τώρα τη βρίζουν χυδαία».

Ενώ για την ημέρα που γυρίστηκε πρόσθεσε: «Είχε πιει η κ. Τούνη ένα ποτό και τα έβλεπε όλα θολά και σκοτεινά εκείνο το βράδυ. Και μετά το βίντεο είχε για ένα μήνα σχέση μαζί του. Το να κοιτάς και να γελάς στην κάμερα, δείχνει ότι δεν είναι θύματα. Ας ζήταγαν μία συγγνώμη. Το βίντεο είναι ακόμα στο διαδίκτυο».

Σε άλλο σημείο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στα εφηβικά χρόνια της πελάτισσάς του, αλλά στη μετέπειτα πορεία της: «Στην εφηβεία της μεγάλωσε με μια μάνα νοσοκόμα χωρίς πατέρα. Από μαθήτρια εργαζόταν για να επιβιώσει. Πέρασε στο πανεπιστήμιο και εργαζόταν ως φοιτήτρια όλο τον χρόνο. Είναι μία κοπέλα που ξεκίνησε από το μείον και πολέμησε με αξιοπρέπεια. Δεν υπήρξε συναίνεση για το βίντεο».

