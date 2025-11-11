Ημερίδα και εγκαίνια της έκθεσης “Μέλλον υπό Κατασκευή: Ο Δοξιάδης στα Σκόπια” σήμερα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, διοργανώνει Έκθεση και Ημερίδα, με τίτλο: «Μέλλον υπό Κατασκευή: Ο Δοξιάδης στα Σκόπια», την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στην Πολυτεχνική Σχολή.

Ύστερα από τις παρουσιάσεις στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα (2018-2019) και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στα Σκόπια (2023-2024), η Έκθεση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο επίκεντρο της Έκθεσης βρίσκεται το έργο του Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη και τον ρόλο του στην ανοικοδόμηση της πόλης των Σκοπίων μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1963.

Στις 16.00, στην Αίθουσα 301 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν η Επίκ. Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καλλιόπη Αμυγδάλου, η Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στα Σκόπια Ana Ivanovska Deskova και ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νίκος Πατσαβός.

Στις 19.00, στον Εκθεσιακό Χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της Έκθεσης. Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.