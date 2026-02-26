MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημέρα Δικτύωσης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκδήλωση με τίτλο «Καριέρα για Όλους – AccessABILITY: Ημέρα Δικτύωσης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Φουαγιέ Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου) από 10:00 έως τις 17:00.

Η ενεργός συμμετοχή αποτελεί ουσιαστική πράξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της Συμπερίληψης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα:

«AccessABILITY: Πολιτικές Κοινωνικού Κράτους, Καλές Πρακτικές Ένταξης ΑΜΕΑ και Απασχολησιμότητα» και θα ακολουθήσει Ανοιχτή Συζήτηση.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νέο βίντεο από Γαστούνη: Οι Ρομά συνεχίζουν να βανδαλίζουν το περίπτερο ακόμη και μετά την άφιξη της Αστυνομίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Πάτρα: Αισιοδοξία για το 5 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Στα Τέμπη μαθητές από εννέα χώρες για τον καλλωπισμό των 57 ελιών στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 49 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: “Αυτή η νύχτα μένει” και απόψε στο Βασιλικό Θέατρο