Ημέρα Δικτύωσης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση με τίτλο «Καριέρα για Όλους – AccessABILITY: Ημέρα Δικτύωσης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)» διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Φουαγιέ Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου) από 10:00 έως τις 17:00.

Η ενεργός συμμετοχή αποτελεί ουσιαστική πράξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της Συμπερίληψης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα:

«AccessABILITY: Πολιτικές Κοινωνικού Κράτους, Καλές Πρακτικές Ένταξης ΑΜΕΑ και Απασχολησιμότητα» και θα ακολουθήσει Ανοιχτή Συζήτηση.