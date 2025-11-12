Ημαθία: Η ΠΚΜ χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ την αναβάθμιση του κέντρου της Νάουσας

Στην αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Νάουσας προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη χρηματοδότηση του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Το έργο «Αναβάθμιση Κέντρου Πόλης Νάουσας» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ και αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία και την εικόνα του κέντρου της Νάουσας.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «στόχος μας είναι να γίνει μια ριζική ανάπλαση στο κέντρο της ηρωικής πόλης της Νάουσας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στα σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αναπλάσεις αυτές είναι έργα ουσίας κι όχι βιτρίνας και αποτελούν παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας με σπουδαίο αποτύπωμα. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά από ανάλογες παρεμβάσεις σε κομβικές περιοχές του αστικού ιστού πολλών πόλεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και έπονται ακόμα περισσότερες, όσο εξελίσσονται και οι σχετικές μελέτες από τους δήμους. Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να αναβαθμίσουμε τις πόλεις μας, να τις κάνουμε πιο βιώσιμες και ανθεκτικές, να τις κάνουμε πιο ελκυστικές για επιχειρήσεις και επισκέπτες, να τις κάνουμε πιο ανθρώπινες».

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί ριζική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης της Νάουσας καθώς και της οδού Θεοφίλου, που είναι η οδός με τη σημαντικότερη εμπορική κίνηση στην πόλη. Συνολικά η ανάπλαση αφορά σε 5.500 τετραγωνικά δημόσιου χώρου με νέα δάπεδα, νέες φυτεύσεις, νέο αστικό εξοπλισμό, δημιουργία κεντρικού τοποσήμου και διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους.

«Η αναβάθμιση του κέντρου της Νάουσας είναι ακόμα ένα έργο της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ημαθία, που αποδεικνύει τη συνέπεια λόγων και έργων. Ως Περιφέρεια είμαστε στο πλευρό των δήμων και της κοινωνίας με πράξεις, με μετρήσιμο έργο, με παρεμβάσεις και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, με απαντήσεις στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η παρέμβαση που θα γίνει στην καρδιά της Νάουσας αφορά στη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της πόλης με στόχο την επανάκτηση του δημοσίου χώρου και την απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες ως ένα σημείο οικονομικής, ψυχαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας με περιορισμό της όχλησης από την κίνηση των οχημάτων, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις οδηγούν σε ένα μοντέλο ήπιας κυκλοφορίας. Ιδιαίτερης αξίας είναι η δημιουργία ενός νέου μνημείου που θα αναδεικνύει τη συνύπαρξη του Αριστοτέλη με τον Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο θα γίνει το νέο σημείο αναφοράς για την πόλη. Εμείς συνεχίζουμε να δυναμώνουμε τη Νάουσα, την Ημαθία και τη Μακεδονία με έργα που αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:

1.Βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων: Ενίσχυση της σύνδεσης πεζών με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως εμπορικά σημεία, δημόσια κτίρια και πολιτιστικά μνημεία, μέσω της δημιουργίας ασφαλών και άνετων διαδρομών πεζών, καθώς και βελτίωσης της ήπιας ροής της κυκλοφορίας των οχημάτων.

2.Αύξηση του αστικού κοινόχρηστου χώρου: Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χώρου για τη αύξηση χώρου της πλατείας, και στάσεων επί των οδών , με στόχο την παροχή περισσότερων χώρων αναψυχής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τους κατοίκους.

3.Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας: Ανακαίνιση της κεντρικής πλατείας με νέα δάπεδα, καθίσματα, φωτισμό και πράσινο, ώστε να γίνει πιο ελκυστική και λειτουργική για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

4.Δημιουργία νέου μνημειακού τοπόσημου: Κατασκευή ενός νέου μνημείου που θα αναδεικνύει τη συνύπαρξη του φιλοσόφου Αριστοτέλη με τον Μέγα Αλέξανδρο, προσφέροντας ένα σημείο αναφοράς και υπερηφάνειας για την πόλη.

5.Σχεδιασμός χώρου για εκδηλώσεις: Δημιουργία χώρων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

6.Ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων: Προβολή της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής μέσω της δημιουργίας θεματικών στοιχείων, ενημερωτικών πινακίδων και εκθέσεων.

7.Εξασφάλιση προσβασιμότητας: Διασφάλιση ότι όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους και γονείς με καροτσάκια, μέσω της κατασκευής ραμπών και άλλων βοηθητικών υποδομών.

8.Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου: Βελτίωση των πάρκων και των κήπων με νέες φυτεύσεις, και καθίσματα, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά και λειτουργικά για τους πολίτες.

9.Βιοκλιματικός σχεδιασμός χώρων πρασίνου: Δημιουργία συνδυαστικών χώρων πρασίνου χαμηλής και υψηλής φύτευσης, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και την παροχή σκιάς και δροσιάς.

10.Βελτίωση θερμικής άνεσης: Εφαρμογή τεχνικών και υλικών που μειώνουν τη θερμοκρασία και βελτιώνουν την άνεση των πεζών, όπως η χρήση φυσικών υλικών, η δημιουργία υδάτινων στοιχείων αλλά και η φύτευση δέντρων.

11.Σύγχρονος αστικός εξοπλισμός: Προσθήκη ποδηλατοδρόμων, καθισμάτων και άλλων εξοπλισμών που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στους χρήστες ένας υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας δημόσιος χώρος με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην οικονομική ανάπτυξη.