Ημαθία: Εθελοντές έκλεισαν καταφύγιο – “κολαστήριο” και οδήγησαν τα ζώα σε ασφαλή χέρια

Τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης ζώων που είχε περισυλλέξει ο δήμος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας καταγγέλλουν εθελοντές και φιλόζωοι οι οποίοι κατάφεραν με τις ενέργειές τους να οδηγήσουν στο κλείσιμο του καταφύγιου που είχε μετατραπεί σε «κολαστήριο» για τα αδέσποτα.

Φιλόζωοι και εθελοντές κατήγγειλαν επί μήνες την κατάσταση, η οποία περιγράφεται ως «ακραία κακοποιητική», με ζώα μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα, κτηνιατρική φροντίδα και με αυτοσχέδια συστήματα αποχέτευσης.

Όπως δε έγινε γνωστό, ύστερα από αίτημα του δήμου Αλεξάνδρειας η πολιτεία είχε εγκρίνει το ποσό των 372.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός χώρου προκειμένου να μείνουν τα ζώα.

«Το υλικό το οποίο μας απέστειλαν οι φιλοζωικές οργανώσεις ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Αμέσως έγινε η σχετική κινητοποίηση, μεταβήκαμε με απροειδοποίητο έλεγχο στα δύο άτυπα καταφύγια, μιλάμε για καταφύγια χωρίς καν αδειοδότηση. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά κακοποιητικές» επεσήμανε ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς, Νικόλαος Χρυσάκης μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 4/2 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Οι συνθήκες ήταν ακραία κακοποιητικές. Ζώα μέσα στα περιττώματά τους, χωρίς καταλύματα, απουσία κτηνιατρικής φροντίδας, καθόσον δεν υπήρχε καν συμβεβλημένος κτηνίατρος. Λύματα από ένα υπαίθριο αποχετευτικό αυτοσχέδιο σύστημα, τα οποία είχαν ως απορροή ένα υπαίθριο λάκκο δίπλα στα κλουβιά», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, η Παρασκευή Τζεβελέκου, μέλος ΔΣ «Νέμεσις», ανέφερε ότι ο χώρος δεν ήταν προσωρινός και πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή μετά τον έλεγχο.

«Στην Αλεξάνδρεια είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Ο κόσμος πραγματικά δεν τα θέλει καθόλου τα ζώα. Οπότε με ένα τηλέφωνο ο κύριος αντιδήμαρχος έτρεχε και μάζευε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Θα πρέπει να γίνει πολιτική του υπουργείου Εσωτερικών ο έλεγχος των κυνοκομείων. Έτσι θα περιοριστεί το μαρτύριο των ζώων», δήλωσε.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης αφαιρέθηκαν 30 ζώα και ακολούθησε η σταδιακή απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί σε αναδοχές και φιλοξενίες, ενώ η ανταπόκριση των εθελοντών είναι μεγάλη.