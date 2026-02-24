MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίλιον: Διασώστης κλήθηκε για περιστατικό με λιπόθυμη γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο και άρχισε να τραγουδάει – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στο Ίλιον, όπου μια γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ με δύο διασώστες, με τον ένα από αυτούς να… αγνοεί πλήρως την ύπαρξη της ασθενούς, αφού ξεκίνησε να τραγουδάει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διασώστης που κοντεύει να πάρει σύνταξη, έχει εμπλακεί σε διάφορα περιστατικά στο παρελθόν.

Η γυναίκα που λόγω αδιαθεσίας έπεσε στο πάτωμα, είχε αρχίσει να ανακτά τις αισθήσεις της όταν οι δύο διασώστες κατέβηκαν από το ασθενοφόρο, με τον ένα να ζητά από τον συνάδελφό του να κατεβάσει την καρέκλα μεταφοράς ασθενούς.

Την ώρα που επιχειρούσε να την ανοίξει, ο 62χρονος διασώστης φέρεται να άρχισε να του φωνάζει έντονα για ιμάντες που κρέμονταν, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και βρισιές, γεγονός που προκάλεσε αρχικά αμηχανία σε όσους βρίσκονταν κοντά στην είσοδο.

Αφού τελικά μπήκαν στο κατάστημα και η γυναίκα είχε αρχίσει να συνέρχεται, ο ίδιος διασώστης φέρεται να πλησίασε την τραγουδίστρια του προγράμματος και να πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας: «Μια γυναίκα πήγε να με τρελάνει να με στείλει στο Δαφνί και γλίτωσα τελευταία στιγμή».

«Το πλήρωμα ήταν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος ήταν οδηγός και ποιος ήταν δίπλα. Όταν βγήκαμε, ο ένας, αυτός που τραγούδαγε, φαινόταν ότι είχε νεύρα», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Η γυναίκα τελικά μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Μάλιστα, ο 62χρονος διασώστης έχει «βαρύ παρελθόν», αφού είχε εμπλακεί και σε περιστατικά για τα οποία τιμωρήθηκε από το ΕΚΑΒ. Έχει εμπλακεί σε ξυλοδαρμό σε βάρος χειριστή ασυρμάτου, ξυλοδαρμό ενός γιατρού στο Τζάνειο νοσοκομείο, μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο χωρίς να χρήζει ανάγκης, ενώ έχει μηνυθεί και από την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, προκάλεσε σοκ και συζητήσεις για την επαγγελματική συμπεριφορά την ώρα ενός επείγοντος συμβάντος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τον συγκεκριμένο διασώστη.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA

Ίλιον

