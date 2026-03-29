Ηλεία: Ατύχημα στο Ολυμπιακό Ράλλυ, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο – Δείτε βίντεο

Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ στην Ηλεία, στην ειδική διαδρομή της Φολόης.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο οδηγός Γιάννης Παπαδημητρίου, που μέχρι εκείνη τη στιγμή προηγούνταν στη γενική κατάταξη, με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, έχασε τον έλεγχο του οχήματος μετά από στροφή.

Το Skoda Fabia RS προσέκρουσε με το πίσω μέρος σε δέντρο, περιστράφηκε και κατέληξε ακινητοποιημένο στη μέση της διαδρομής.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

