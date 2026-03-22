Ηχηρό “καμπανάκι” για την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Καλοχωρίου από ΠΚΜ, ΕΒΕΘ και ΒΕΘ

Την κατεπείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα η απαιτούμενη συναίνεση των ιδιοκτητών γης σε ποσοστό τουλάχιστον 55% της συνολικής έκτασης, προκειμένου να μη χαθούν και τα δεσμευμένα κονδύλια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στο Καλοχώρι, ανέδειξε η ειδική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki.

Η εκδήλωση με θέμα τον μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Καλοχωρίου συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), στο πλαίσιο των εργασιών του 34ου πολυσυνεδρίου Money Show 2026.

Οι καθυστερήσεις και ο κίνδυνος για τα κονδύλια του ΠΕΠ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, παρουσίασε την αποκαρδιωτική εικόνα ανταπόκρισης. Από τους συνολικά 2.208 ιδιοκτήτες που εντοπίστηκαν, έναν χρόνο μετά την έναρξη της προσπάθειας, απάντησαν μόλις 60. Εξ αυτών, οι 31 ζήτησαν περισσότερα στοιχεία, ενώ από τους 29 που απάντησαν εγγράφως, μόλις 7 ήταν θετικοί, 2 ζήτησαν περισσότερα στοιχεία, ένας ήταν ουδέτερος και 19 ήταν αρνητικοί, εκ των οποίων ορισμένοι προσέφυγαν και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για να ακυρώσουν τη σχετική ΚΥΑ του project. «Τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι εκεί για πάντα», προειδοποίησε ο κ. Γιουτίκας.

Aιχμηρός ήταν ο κ. Δημήτριος Σαμαράς, Πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», ο οποίος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση για το συγκεκριμένο θέμα. «Η περιοχή έτσι όπως είναι σήμερα δεν είναι λειτουργική. Ντρεπόμαστε να δείξουμε τον χώρο. Είναι μοναδική ευκαιρία τα δίκτυα να γίνουν με ένα μεγάλο ποσό μέσω του ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι ιδιοκτήτες να δώσουν ελάχιστα χρήματα σε εισφορά γης και χρήματος. Στα Οινόφυτα και τον Ασπρόπυργο τα αντίστοιχα έργα προχωρούν. Οι προσφυγές στο ΣτΕ δεν έχουν καμία τύχη, όσα λένε όσοι αντιδρούν είναι στον αέρα», τόνισε εμφατικά.

Η υπευθυνότητα της επιχειρηματικής κοινότητας

Τον συντονισμό του πάνελ ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Μενεξόπουλος, Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, ο οποίος εξέφρασε την έντονη απορία του για τη στάση μερίδας ιδιοκτητών: «Μιλάμε για έναν οργανωμένο υποδοχέα επιχειρήσεων μόλις 5 χιλιόμετρα από τον Λευκό Πύργο. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης ενός ακινήτου και να μην ενδιαφέρεται ο ιδιοκτήτης του. Η επιχειρηματική κοινότητα είναι υπεύθυνη. Προφανώς, πολλοί ιδιοκτήτες αδόμητων εκτάσεων δεν έχουν καταλάβει την τεράστια υπεραξία που θα πάρει το οικόπεδό τους σε έναν δομημένο και σύγχρονο χώρο».

Από την πλευρά του, το μέλος του Δ.Σ. του ΒΕΘ, κ. Βασίλειος Κεχαγιάς, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του Καλοχωρίου για τη μεταποίηση, τις μεταφορές και τα logistics της πόλης, τομείς που ασφυκτιούν χωρίς σύγχρονες υποδομές.

Η «ακτινογραφία» της όλης διαδικασίας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Αναστάσιος Καμινάρης, Διευθυντής Τομέα Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Επιχειρηματικών Πάρκων της εταιρείας «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ», προχώρησε σε μια τεχνοκρατική και πλήρη «ακτινογραφία» της υφιστάμενης, δραματικής κατάστασης στο Καλοχώρι, παρουσιάζοντας αναλυτικά δεδομένα.

Όπως επισήμανε, η περιοχή αποτελεί τη μεγαλύτερη Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση της Βόρειας Ελλάδας, απόρροια της άναρχης εγκατάστασης επιχειρήσεων με το καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόμησης» από τη δεκαετία του ’70. Σε μια συνολική έκταση 11.293 στρεμμάτων (εκ των οποίων το 75% ανήκει στον Δήμο Δέλτα και το 25% στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης) και σε περισσότερα από 2.400 γεωτεμάχια, είναι εγκατεστημένες σήμερα 875 επιχειρήσεις (15% εφοδιαστική/logistics, 13% βιομηχανίες, 11% εμπόριο κ.ά.), με την κάλυψη των δομημένων γηπέδων να φτάνει το 15,03%.

Ο κ. Καμινάρης κατέγραψε αναλυτικά τον μακρύ κατάλογο των περιβαλλοντικών και λειτουργικών προβλημάτων που «πνίγουν» την επιχειρηματικότητα:

– Ανεπαρκές και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο που προκαλεί σοβαρές ζημιές σε βαρέα οχήματα και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

– Απουσία σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. ευρυζωνικά δίκτυα) και ελλιπή δίκτυα τεχνικών υποδομών, με τις επιχειρήσεις να αναγκάζονται να αναπτύσσουν και να συντηρούν υποδομές με ίδια δαπάνη.

– Ρύπανση της παράκτιας ζώνης, του Γαλλικού ποταμού και του Δενδροπόταμου από ανεπεξέργαστα βιομηχανικά λύματα, καθώς και σημεία μακροχρόνιας αποθήκευσης στερεών αποβλήτων.

– Θεσμική αβεβαιότητα, εμπόδια στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων και απουσία φύλαξης της περιοχής που οδηγεί σε κλοπές και φθορές εξοπλισμού.

Αναλύοντας τη διαδικασία ανάπτυξης του ΕΠΕ, ο κ. Καμινάρης τόνισε ότι από τα 5 συνολικά απαιτούμενα βήματα, έχει ολοκληρωθεί αποκλειστικά το 1ο Βήμα (Έκδοση ΚΥΑ χαρακτηρισμού της ΑΒΣ ως περιοχής που χρήζει εξυγίανσης). Το κρίσιμο 2ο Βήμα (Έκδοση ΚΥΑ έγκρισης Ανάπτυξης ΕΠΕ), σκοντάφτει στην αυστηρή προϋπόθεση του νόμου: την εξασφάλιση της συναίνεσης των ιδιοκτητών γης σε ποσοστό τουλάχιστον 55% της συνολικής έκτασης.

Η πάγια και σταθερή θέση του ΕΒΕΘ για το Καλοχώρι

Υπενθυμίζεται ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ήδη από το 2022, έχει ταχθεί απόλυτα και θεσμικά υπέρ της μετατροπής της ΑΒΣ σε ΕΠΕ.

Όπως τονίζει παγίως το ΕΒΕΘ, με την εξυγίανση επέρχεται ασφάλεια δικαίου (απρόσκοπτη αδειοδότηση υφιστάμενων και μελλοντικών εγκαταστάσεων) και απομακρύνεται η «δαμόκλειος σπάθη» των μετεγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την αξιοποίηση νομοθετικά κατοχυρωμένων υψηλότερων συντελεστών δόμησης και κάλυψης, καθώς και από τη δημιουργία οδικών, αποχετευτικών και ψηφιακών δικτύων που θα βελτιώσουν δραστικά την ανταγωνιστικότητά τους και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής.

Το ΕΒΕΘ θα συνεχίσει να συνδράμει αποφασιστικά στο έργο αυτό και καλεί τα μέλη του και όλους τους ιδιοκτήτες γης να συναινέσουν άμεσα, ώστε η Θεσσαλονίκη να αλλάξει οριστικά σελίδα. Παράλληλα θα συνεχίσει να πρωτοστατεί και στις επόμενες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των φορέων για το συγκεκριμένο θέμα.