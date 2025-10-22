Η Βούλα Πατουλίδου αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο: “Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς ζήτω κι εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι”

Το πανελλήνιο θρηνεί τον θάνατο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

Συρροή καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, αθλητών και γενικώς δημοσίων προσώπων, έσπευσαν ο ένας μετά τον άλλο στα social media και αποχαιρέτησαν δημόσια τον σπουδαίο τραγουδοποιό που σημάδεψε γενιές με τα τραγούδια του.

Ανάμεσά τους και η Βούλα Πατουλίδου, πρώην αθλήτρια στίβου και πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα, είπε το δικό της «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο.

Η Βούλα Πατουλίδου, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Την ανάρτησή της συνόδευσε με μία πολύ συγκινητική λεζάντα.

Στο «αντίο» της, η πρώην αθλήτρια θυμήθηκε τη στιγμή που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα μετ’ εμποδίων, το 1992 στη Βαρκελώνη. Όπως ανέφερε ήταν η ίδια μέρα που ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε στη Λευκωσία, και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο ίδιος την αποθέωσε για το τεράστιο επίτευγμα και το χρυσό που είχε χαρίσει στην Ελλάδα.

«Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς της όπου κι αν βρίσκεται», είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος, δίνοντας συγχαρητήρια στη Βούλα Πατουλίδου, εκείνη την ημέρα.

«Την ώρα που έτρεχα στη Βαρκελώνη, εκείνος ύψωνε τη φωνή του στη Λευκωσία σε συναυλία του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Κι ανάμεσα στη μουσική και τα χειροκροτήματα, είπε: “Η αθλήτρια Βούλα Πατουλίδου από τη Φλώρινα πήρε χρυσό μετάλλιο στα εκατό μέτρα μετ’ εμποδίων…

Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς της όπου κι αν βρίσκεται”.

Έτσι έμαθαν πολλοί για εκείνη τη στιγμή – μέσα από τη φωνή του. Μια φωνή που ένωνε, που τραγουδούσε Ελλάδα, που έδινε ψυχή στις λέξεις.

Ευχαριστώ, αγαπημένε Διονύση, που με τη μουσική σου έδινες ρυθμό στις στιγμές μας και φως στα όνειρά μας. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς ζήτω κι εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι», έγραψε η Βούλα Πατουλίδου.