MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Βούλα Πατουλίδου αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο: “Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς ζήτω κι εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι”

|
THESTIVAL TEAM

Το πανελλήνιο θρηνεί τον θάνατο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

Συρροή καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, αθλητών και γενικώς δημοσίων προσώπων, έσπευσαν ο ένας μετά τον άλλο στα social media και αποχαιρέτησαν δημόσια τον σπουδαίο τραγουδοποιό που σημάδεψε γενιές με τα τραγούδια του.

Ανάμεσά τους και η Βούλα Πατουλίδου, πρώην αθλήτρια στίβου και πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα, είπε το δικό της «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο.

Η Βούλα Πατουλίδου, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Την ανάρτησή της συνόδευσε με μία πολύ συγκινητική λεζάντα.

Στο «αντίο» της, η πρώην αθλήτρια θυμήθηκε τη στιγμή που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα μετ’ εμποδίων, το 1992 στη Βαρκελώνη. Όπως ανέφερε ήταν η ίδια μέρα που ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε στη Λευκωσία, και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο ίδιος την αποθέωσε για το τεράστιο επίτευγμα και το χρυσό που είχε χαρίσει στην Ελλάδα.

«Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς της όπου κι αν βρίσκεται», είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος, δίνοντας συγχαρητήρια στη Βούλα Πατουλίδου, εκείνη την ημέρα.

«Την ώρα που έτρεχα στη Βαρκελώνη, εκείνος ύψωνε τη φωνή του στη Λευκωσία σε συναυλία του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Κι ανάμεσα στη μουσική και τα χειροκροτήματα, είπε: “Η αθλήτρια Βούλα Πατουλίδου από τη Φλώρινα πήρε χρυσό μετάλλιο στα εκατό μέτρα μετ’ εμποδίων…

Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς της όπου κι αν βρίσκεται”.

Έτσι έμαθαν πολλοί για εκείνη τη στιγμή – μέσα από τη φωνή του. Μια φωνή που ένωνε, που τραγουδούσε Ελλάδα, που έδινε ψυχή στις λέξεις.

Ευχαριστώ, αγαπημένε Διονύση, που με τη μουσική σου έδινες ρυθμό στις στιγμές μας και φως στα όνειρά μας. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω ο Βορράς ζήτω κι εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι», έγραψε η Βούλα Πατουλίδου.

Βούλα Πατουλίδου Διονύσης Σαββόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα, πάντοτε πρωτοπόρος στην πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Wall Street Journal: Πράσινο φως των ΗΠΑ στην Ουκρανία να χτυπήσει με δυτικούς πυραύλους μέσα στη Ρωσία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Γκιουλέκας: Η είδηση της απώλειας του Διονύση Σαββόπουλου γεμίζει με θλίψη όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναντήσεις του Μιχάλη Μπεκίρη με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό – Βίντεο