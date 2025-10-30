MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Θεσσαλονίκη τίμησε την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής – Δείτε βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής. Η εκδήλωση έγινε στην αναθηματική πλάκα που έχει τοποθετηθεί στο πάρκο πλησίον του Βασιλικού Θεάτρου.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης κατατέθηκαν στεφάνια στην αναθηματική πλάκα για τους μαχητές του ΕΛΑΣ που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, ενώ οι παρευρισκόμενοι άφησαν και κόκκινα γαρύφαλλα.

«Η ελληνική σημαία κυματίζει στο Λευκό Πύργο αλλά στη θέση της πριν χρόνια ήταν ο αγκυλωτός σταυρός», ανέφερε στον σύντομο χαιρετισμό του στο περιθώριο της εκδήλωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. «Είναι μια στιγμή γενναία, δυναμική και στο όνομα των αγωνιστών, οι οποίοι θυσιάστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εδώ», ανέφερε ακόμα ο κ. Αγγελούδης λέγοντας πως «το έπος του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ και της Αντίστασης ήταν αυτό που οδήγησε σε μια Ελλάδα ελεύθερη». «Η επέτειος αυτή δεν έχει κανένα νόημα αν αντιμετωπίζεται ως ακόμα μια επέτειος», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, ο πρώην βουλευτής Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο γραμματέας Νομαρχιακής Α’ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, αυτόπτες μάρτυρες της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και μέλη αντιστασιακών οργανώσεων, που άφησαν από ένα κόκκινο γαρύφαλλο στην αναθηματική πλάκα.

Η εκδήλωση εορτασμού για την 30ή Οκτωβρίου 1944, ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, η οποία καθιερώθηκε σύμφωνα με το Π.Δ.50/14-4-16 (ΦΕΚ 81/τΑ’/9-5-2016) ως δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας.

