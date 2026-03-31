Η Ελένη Λουκά στην εξόδιο ακολουθία της Μαρινέλλας: “Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε”, φώναζε – Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη στιγμή έντασης σημειώθηκε έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, την ώρα που η διαδικασία του αποχαιρετισμού για τη Μαρινέλλα περνούσε στο επόμενο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της σορού από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στον κεντρικό Μητροπολιτικό Ναό, η Ελένη Λουκά εμφανίστηκε ξαφνικά στο προαύλιο προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Η γνωστή για τις παρεμβάσεις της γυναίκα άρχισε να φωνάζει προς το συγκεντρωμένο πλήθος που περίμενε υπομονετικά στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα.

«Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε», ήταν μερικά από αυτά που φώναζε.

Αμέσως μετά τις κραυγές της, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο για την τήρηση της τάξης επενέβησαν ακαριαία. Οι αστυνομικοί την απομάκρυναν από τον χώρο της Μητρόπολης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τελετή και να μην διαταραχθεί το κλίμα συγκίνησης.

