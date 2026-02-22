Η Ειρήνη Παπαδοπούλου βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης – Δείτε βίντεο

Ως βασίλισσα εμφανίστηκε στο καρναβάλι της Ξάνθης, η Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στο εντυπωσιακό της άρμα με τα πολύχρωμα παγόνια, φορώντας μία κόκκινη ολόσωμη φόρμα και ένα στέμμα στα μαλλιά της και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης χαιρετούσε τον κόσμο και χόρευε.

Ο θεσμός αποτελεί μέρος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών και όσο διαρκεί, πραγματοποιούνται συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, ανοιχτές σε όλο τον κόσμο, σε διάφορα σημεία της πόλης. Μετά και την παρέλαση, σηματοδοτείται το τέλος της αποκριάτικης περιόδου με το παραδοσιακό το «κάψιμο του Τζάρου».