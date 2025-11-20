Η “Αποστολή Προσφοράς” του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού θα τιμήσει φέτος το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρούμέσα από μια ιδιαίτερη δράση: την «Αποστολή Προσφοράς», μια διαδραστική και βιωματική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το πρωί έως τις 13:30 το μεσημέρι, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τις αξίες της φροντίδας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Το μήνυμα της εκδήλωσης είναι: «Η Προσφορά είναι υπερδύναμη. Όταν βοηθάς, γίνεσαι ήρωας – μικρός ή μεγάλος».

Μέσα από διαδραστικούς σταθμούς βιωματικής μάθησης, τα παιδιά θα συμμετάσχουν ενεργά και θα ανακαλύψουν πώς η καλοσύνη και η προσφορά μπορούν να γίνουν πραγματική δύναμη στη ζωή τους.

Στους σταθμούς της εκδήλωσης περιλαμβάνονται:

«Ο Φίλος που Χτύπησε» (Τομέας Υγείας & Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών), με τα παιδιά να μαθαίνουν βασικές αρχές πρώτων βοηθειών.

«Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Ανθρωπιάς» (σε συνεργασία με την EDUACT – Δράση για την Εκπαίδευση), με δραστηριότητες που δείχνουν πώς η τεχνολογία μπορεί να προάγει την αλληλεγγύη.

«Η Αλυσίδα της Καλοσύνης» (Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας), με ομαδικά παιχνίδια καλοσύνης και δημιουργία του «Συμφώνου Καλοσύνης».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τελική αποστολή «Σώσε τη Μέρα!», όπου όλα τα παιδιά θα συνεργαστούν για να βοηθήσουν έναν «φίλο» να σταθεί ξανά όρθιος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν, και την απονομή του τίτλου «Μικρός Ήρωας Προσφοράς» σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η δράση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των εθελοντών των Τομέων Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με την EDUACT, και με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.