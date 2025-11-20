MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η “Αποστολή Προσφοράς” του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

|
THESTIVAL TEAM

Την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού θα τιμήσει φέτος το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρούμέσα από μια ιδιαίτερη δράση: την «Αποστολή Προσφοράς», μια διαδραστική και βιωματική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το πρωί έως τις 13:30 το μεσημέρι, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τις αξίες της φροντίδας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Το μήνυμα της εκδήλωσης είναι: «Η Προσφορά είναι υπερδύναμη. Όταν βοηθάς, γίνεσαι ήρωας – μικρός ή μεγάλος».

Μέσα από διαδραστικούς σταθμούς βιωματικής μάθησης, τα παιδιά θα συμμετάσχουν ενεργά και θα ανακαλύψουν πώς η καλοσύνη και η προσφορά μπορούν να γίνουν πραγματική δύναμη στη ζωή τους.

Στους σταθμούς της εκδήλωσης περιλαμβάνονται:

«Ο Φίλος που Χτύπησε» (Τομέας Υγείας & Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών), με τα παιδιά να μαθαίνουν βασικές αρχές πρώτων βοηθειών.

«Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Ανθρωπιάς» (σε συνεργασία με την EDUACT – Δράση για την Εκπαίδευση), με δραστηριότητες που δείχνουν πώς η τεχνολογία μπορεί να προάγει την αλληλεγγύη.

«Η Αλυσίδα της Καλοσύνης» (Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας), με ομαδικά παιχνίδια καλοσύνης και δημιουργία του «Συμφώνου Καλοσύνης».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τελική αποστολή «Σώσε τη Μέρα!», όπου όλα τα παιδιά θα συνεργαστούν για να βοηθήσουν έναν «φίλο» να σταθεί ξανά όρθιος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν, και την απονομή του τίτλου «Μικρός Ήρωας Προσφοράς» σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η δράση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των εθελοντών των Τομέων Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με την EDUACT, και με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Πέντε βραβεύσεις για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στα Healthcare Business Awards 2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Συνολικά 768.001 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο 2025

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Πρωτοφανής πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη: Στα 43 έμεινα έγκυος και στα 44 μου γέννησα, δεν ένιωσα ντροπή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Εκδήλωση στο ΑΠΘ για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Μέγκαν Μαρκλ για πρίγκιπα Χάρι: Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από εκείνον – Τόσο ολοκληρωτικά και έντονα