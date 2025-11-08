Hellenic Train: Ποια δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης δεν θα γίνουν σήμερα και αύριο λόγω εργασιών

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω τεχνικών εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα εξής δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025:

1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ώρα αναχώρησης 12:35

(Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ώρα αναχώρησης 12:35 1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), ώρα αναχώρησης 12:20

(Θεσσαλονίκη – Λάρισα), ώρα αναχώρησης 12:20 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ώρα αναχώρησης 14:50

(Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ώρα αναχώρησης 14:50 1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η Hellenic Train ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ανασ