Hellenic Train: Ποια δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης δεν θα γίνουν σήμερα και αύριο λόγω εργασιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω τεχνικών εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα εξής δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025:

  • 1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ώρα αναχώρησης 12:35
  • 1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), ώρα αναχώρησης 12:20
  • 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), ώρα αναχώρησης 14:50
  • 1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η Hellenic Train ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ανασ

Θεσσαλονίκη Προαστιακός

