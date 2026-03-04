Hellenic Train: Μεγάλη καθυστέρηση για αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη – Τι συνέβη

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, παρουσίασε καθυστέρηση κατά την αναχώρησή της από τον Σταθμό Οινόης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, η καθυστέρηση ανήλθε συνολικά σε 60 λεπτά, εκ των οποίων 17 λεπτά οφείλονται σε ζητήματα υποδομής και 43 λεπτά στην προληπτική αλλαγή της μηχανής έλξης, που πραγματοποιήθηκε από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας στον Σταθμό Οινόης.