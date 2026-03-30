Hellenic Train: Επανέρχονται τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.

Επίσης από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, και κάθε Σαββατοκύριακο, επανεκκινούν τα δρομολόγια 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου στη γραμμή Άνω Λεχώνια – Μηλιές – Άνω Λεχώνια.

Επίσης, ενόψει των εορτών του Πάσχα και προς διευκόλυνση των εκδρομέων, τα δρομολόγια 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν επιπλέον τη Μεγάλη Παρασκευή 10.04.2026 και τη Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026.

Ειδικότερα, το δρομολόγιο 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, με επιστροφή από τις Μηλιές στις 15:00 (3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.