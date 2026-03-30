MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hellenic Train: Επανέρχονται τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.

Επίσης από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, και κάθε Σαββατοκύριακο, επανεκκινούν τα δρομολόγια 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου στη γραμμή Άνω Λεχώνια – Μηλιές – Άνω Λεχώνια.

Επίσης, ενόψει των εορτών του Πάσχα και προς διευκόλυνση των εκδρομέων, τα δρομολόγια 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν επιπλέον τη Μεγάλη Παρασκευή 10.04.2026 και τη Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026.

Ειδικότερα, το δρομολόγιο 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, με επιστροφή από τις Μηλιές στις 15:00 (3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Hellenic Train

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Φωταγώγηση του Λευκού Πύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 3 Απριλίου

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό – Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στη Χάιφα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκτάκτως ξανά στην ανακρίτρια ο 23χρονος που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Κλεομένη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μπέος για πιθανή αναδιάρθρωση της Super League: “Μεθοδεύσεις πραξικοπηματικού χαρακτήρα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζόκερ κλήρωση 3046: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα