Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στις 28 Φεβρουαρίου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αναστολή των δρομολογίων αφορά το σύνολο των επιβατικών και εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Γιώργος Λιάγκας απαντά στον Νίκο Κοκλώνη: “Κάποια κομμάτια ήταν trash και δεν το παίρνω πίσω”
- Κυψέλη: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο Αλβανός που αναζητούνταν για τη σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ
- Ισραήλ: Προειδοποιεί ότι θα χτυπήσει σκληρά τον Λίβανο εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν