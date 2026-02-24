Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στις 28 Φεβρουαρίου

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αναστολή των δρομολογίων αφορά το σύνολο των επιβατικών και εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών.