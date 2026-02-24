MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στις 28 Φεβρουαρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρυχθεί, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αναστολή των δρομολογίων αφορά το σύνολο των επιβατικών και εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών.

Hellenic Train

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Πούτιν: Ύψιστη προτεραιότητα για την Ρωσία η ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κακλαμάνης: Καταδικάζω απερίφραστα την άνανδρη επίθεση προς το πρόσωπο της βουλευτού της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Από την Τρίτη στο Βίγκο η ασπρόμαυρη αποστολή

ΔΙΕΘΝΗ 11 λεπτά πριν

Ισραήλ: Προειδοποιεί ότι θα χτυπήσει σκληρά τον Λίβανο εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ιταλία: Συνελήφθη αστυνομικός για τη δολοφονία Μαροκινού διακινητή – Απαιτούσε 200 ευρώ και 5 γραμμάρια κοκαΐνης τη μέρα