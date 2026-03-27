Ακινητοποιημένο για δύο ώρες το τρένο της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω βλάβης

Καθυστέρηση σημειώθηκε στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 της Hellenic Train, που εκτελεί τη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά την αναχώρηση από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Οινόης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το πρόβλημα εντοπίστηκε έγκαιρα και κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάσταση της μηχανής έλξης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε επιτόπου από το τεχνικό προσωπικό, με την αμαξοστοιχία να παραμένει σταθμευμένη με ασφάλεια στον σταθμό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η συνολική καθυστέρηση του δρομολογίου ανήλθε στα 117 λεπτά. Από αυτά, τα 96 λεπτά αποδίδονται στην αλλαγή της μηχανής, ενώ επιπλέον 21 λεπτά σχετίζονται με ζητήματα υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους επιβάτες, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης. Η Hellenic Train, στην ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξε.

