MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του ψαρά από το Γύθειο καθώς το Σάββατο (14/02/2026) το απόγευμα βρέθηκε σορός στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Star η γυναίκα του ψαρά που εξαφανίστηκε από το Γύθειο την προηγούμενη Δευτέρα, αναγνώρισε την σορό η οποία βρέθηκε στην παραλία της Κοκκινιάς.

Η σορός βρέθηκε από έναν βοσκό και είχε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται πως έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Τότε χάθηκαν και τα ίχνη του.

Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος!

Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Γύθειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 λεπτά πριν

ΚΚΕ: Αποτροπιασμός για την επιχείρηση καταστροφής του μνημείου από θρασύδειλα φασιστοειδή

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης για την τηλεθέαση του “J2US”: Καλό είναι να βλέπουμε τι κάνει μια εκπομπή σε σχέση με τον μέσο όρο του καναλιού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Μπορεί να υπήρχαν φωνές που έλεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη, αλλά εγώ δεν άκουσα καμία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ντόρα Μπακογιάννη για Σία Κοσιώνη: Βελτιώνεται κάθε μέρα, αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της