MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμμή 4 Μετρό: Στον σταθμό “Ευαγγελισμός” ο μετροπόντικας “Αθηνά” – Ολοκλήρωσε τη διάνοιξη της σήραγγας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ημέρα «ορόσημο» για το Μετρό της Αθήνας και την πρόοδο των έργων της Γραμμής 4 αποτελεί η σημερινή έλευση της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της διοίκησης του Ομίλου Αvax, της Ελληνικό Μετρό και της Alstom, ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η «Αθηνά» έφθασε σήμερα (Πέμπτη) το πρωί στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Συνολικά έσκαψε 5,1 χιλιόμετρα και πέρασε από τους ενδιάμεσους σταθμούς της διαδρομής του (Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη, και Καισαριανή). Πλέον θα αποσυναρμολογηθεί και θα μεταφερθεί εκτός του έργου. Συνολικά οι δυο μετροπόντικες, «Αθηνά» και «Νίκη» έχουν διανοίξει περίπου 8 χιλιόμετρα από τα 12,8 χιλιόμετρα της νέας «πορτοκαλί» Γραμμής.

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου).

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της. Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Μετρό Αθήνας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Αλτσχάιμερ: Τρία κοινά φάρμακα θα μπορούσαν να προλαμβάνουν τη νόσο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Να ανακαλέσει η κυβέρνηση την απέλαση του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Πτώση ατόμου στις ράγες στο μετρό στο Σύνταγμα – Έχει τραυματιστεί σοβαρά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λαμία: Ανήλικος μπήκε σε περίπτερο και έκλεψε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που έκανε χρήση των τραπεζικών καρτών

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Γαλλία: Αυξήθηκαν στα τρία τα μωρά που πέθαναν μετά από κατανάλωση ύποπτου βρεφικού γάλακτος