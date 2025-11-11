MENOY

“Γουστάρεις να σε υπηρετώ και να βγάζεις φράγκα;” – Τα ερωτικά μηνύματα του παλαιοημερολογίτη σε 43χρονο

THESTIVAL TEAM

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ερωτικά μηνύματα του παλαιοημερολογίτη ιερέα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών, προς έναν 43χρονο άνδρα, από τον οποίο ζητούσε να έρθουν κοντά, έναντι ανταμοιβής.

Το άτομο που δέχτηκε τα μηνύματα τα αποκάλυψε στην τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν υπέκυψε στις προτάσεις του παλαιοημερολογίτη ιερέα.

«Ομόρφυνες, ενοχλώ;», ανέφερε το πρώτο μήνυμα, γράφοντας στο δεύτερο: «Δεν ξέρω, δεν έδωσες δικαιώματα για να σου μιλήσω έτσι. Πάντα το είχα στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι πάντα σε κολακεύει που σε έβλεπαν έτσι. Ότι ήσουν καθαρά άντρας και μέχρι εκεί. Έπρεπε να είχε πολύ θάρρος κάποιος για να σε πλησιάσει».

«Ξέρω ότι έχεις περάσει δύσκολα και ποτέ δεν σε έκρινα για όλο αυτό. Ίσα, ίσα κατάλαβα τα πάντα… Εγώ προσωπικά δεν σε φοβήθηκα ποτέ. Αν είσαι έτοιμος μιλάμε και αν συμφωνείς και εσύ έχει καλώς, αλλιώς πάλι φίλοι», έγραψε ο ιερέας και στη συνέχεια έκανε την πρόταση του.

«Πώς τα βγάζεις με τα ερωτικά σου; Άκου. Είσαι μέσα. Έρχεσαι κοντά μας και θα είσαι άρχοντας. Και θα κάνεις τα πάντα να με έχεις στην τσίτα. Να φοβάμαι. Να με αναγκάζεις να σε υπηρετώ. Ψήνεσαι; Εσύ απλά θα είσαι άρχοντας. Να αρπάζει και να κάνεις ό,τι θες. Να σε φροντίζω. Έλα μια ώρα. Θα βγάζεις τόσα που δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις, άκου, θα είσαι άρχοντας. Γ… πώς αλλιώς να στο πω; Πες μου την πιο ανώμαλη φαντασίωση που έχεις. Γουστάρεις να βγάζεις φράγκα;», ρώτησε τον 43χρονο, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση με βάση τον τελευταίο που μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

