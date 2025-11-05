Γονείς Λυγγερίδη: “Γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα παραβατικά άτομα θα βρουν τον σωστό δρόμο – Τα ισόβια τα εισπράττουμε εμείς”

Στον ΣΚΑΪ μίλησαν το πρωί της Τετάρτης οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή τη συμπλοκή χούλιγκαν με έναν νεκρό στη Χαλκίδα, όπου ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονία του γιου τους.

«Έχει 2 χρόνια που έχει γίνει η δολοφονία του παιδιού μας και καθημερινά βιώνουμε την απώλειά του», δήλωσε η Ευγενία Λυγγερίδη, η οποία υπενθύμισε πως σήμερα είναι η μέρα της «μεγάλης δίκης», όπως τη χαρακτήρισε και στην οποία συμμετέχουν συνολικά 147 κατηγορούμενοι.

«Τίποτα δεν θα απαλύνει τον πόνο μας, απλά θέλουμε μια δίκαιη δίκη και ο καθένας που έχει συμμετάσχει σε αυτό το ειδεχθές έγκλημα, να πάρει την ποινή που του αναλογεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια ο κ. Σάκης Λυγγερίδης, σχολίασε πως η είδηση ότι ένας συλληφθείς εμπλέκεται στη δολοφονία του παιδιού του, ήταν κάτι που «μας σόκαρε δυο φορές».

«Αυτός ο τύπος – δεν θα τον πω άνθρωπο, πλέον αυτοί δεν είναι άνθρωποι για μένα – βρισκόταν στη δικογραφία σαν 17χρονος. Βαρέθηκα να ακούω όλο για “ανήλικους” και “ανήλικους”, λες και μιλάμε για μωρά παιδιά. Αυτοί οι ανήλικοι σκοτώνουν, άρα δεν είναι ανήλικοι. Τώρα έγινε ενήλικας και έκανε φόνο, έκανε τον πρώτο φόνο και τώρα έκανε και τον δεύτερο. Γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα παραβατικά άτομα θα βρουν τον σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει γυρισμός, αυτοί είναι όπως είναι οι ναρκομανείς, τελειώσανε».

«Ζούμε φοβερές καταστάσεις, τις ζούμε γιατί τις αφήνουνε να υπάρχουν. Εγώ άκουσα στην πρώτη δίκη του παιδιού μου το ισόβια συν 19 για τον δολοφόνο. Όταν ένας γονιός ακούει κάτι τέτοιο, λέει ότι ο άνθρωπο αυτός δεν θα δει το φως του ήλιου. Δεν είναι έτσι όμως. Τα ισόβια τα φάγαμε εμείς, η οικογένεια η δική μου. Εμείς είμαστε από την αθώα πλευρά, δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Ούτε ο γιος μου έκανε τίποτα, ούτε ο γιος μου ήταν οπαδός κάποιας ομάδας», τόνισε.

«Τα ισόβια τα εισπράττουμε εμείς, να μην τύχει σε καμία οικογένεια αυτό το κακό», συμπλήρωσε η κ. Λυγγερίδη. «Δυστυχώς δεν υπάρχει γυρισμός, χάνεις το παιδί σου και μετά σβήνεις κι εσύ σαν ύπαρξη. Χάνεται ο κόσμος όλος, απλά ξυπνάς και κοιμάσαι με αυτό μέσα σου», κατέληξε.