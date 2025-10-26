Γνωστό καφέ μπαρ της Θεσσαλονίκης κλείνει λόγω… Flyover

Γνωστό καφέ μπαρ με θέα τη Θεσσαλονίκη αναστέλλει τη λειτουργία του λόγω των εργασιών του FlyOver που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν κάνει την πρόσβαση στο χώρο «ιδιαίτερα δύσκολη».

Πρόκειται για το Λόφος Café Bar Restaurant το οποίο αναστέλλει τη λειτουργία του από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του καταστήματος.

Το εστιατόριο θα λειτουργήσει κανονικά έως και την Τρίτη 28η Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της επιχείρησης, η απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά με τις κυκλοφοριακές και εργοταξιακές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Αναλυτική η ανακοίνωση:

«Μετά από μια όμορφη διαδρομή γεμάτη στιγμές, παρέες και ανθρώπους που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα πίσω.

Από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, το Λόφος Café Bar Restaurant θα ΑΝΑΣΤΕΊΛΕΙ τη λειτουργία του, καθώς τα έργα του FlyOver έχουν κάνει την πρόσβαση στο χώρο μας ιδιαίτερα δύσκολη.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια στηρίξατε το Λόφος, ανεβαίνατε ως εδώ με χαμόγελο, παρέα και αγάπη.

Χάρη σε εσάς, ο Λόφος δεν ήταν απλώς ένα καφέ–μπαρ–εστιατόριο, αλλά ένα σημείο συνάντησης, μια μικρή κοινότητα με θέα και ψυχή.

Μέχρι τότε, σας περιμένουμε για να μοιραστούμε ακόμη μερικές τελευταίες στιγμές, ποτά και γεύματα, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Το εστιατόριο θα λειτουργήσει κανονικά έως και την Τρίτη 28η Οκτωβρίου.

Με εκτίμηση και πολλή αγάπη,

Η ομάδα του Λόφος Café Bar Restaurant».