Γλυκά Νερά: Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος – Φίλοι του 23χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο του τροχαίου

Στο πένθος έχουν βυθιστεί φίλοι και συγγενείς του άτυχου 23χρονου που σκοτώθηκε την Τετάρτη (29/10) μετά από τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, χτες τα ξημερώματα, όταν ο 23χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα. Ο νεαρός που σύμφωνα με πληροφορίες δε φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 23χρονος είχε βγει το βράδυ με φίλους του για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο, και καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα, έχασε τον έλεγχος της μηχανής του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Star, φαίνεται η στιγμή που η μοτοσικλέτα του 23χρονου παρασύρεται για αρκετά μέτρα πριν προσκρούσει στη νησίδα. Ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και, σύμφωνα με τους κατοίκους, διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

«Η μηχανή ακούμπησε στο κράσπεδο, γλίστρησε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα. Δεν εμπλέκεται άλλο όχημα. Η μηχανή κατέληξε μόνη της, δυστυχώς», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Από το πρωί, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο σημείο του δυστυχήματος, προσπαθώντας να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, όπου γίνονται συχνά αναστροφές και τροχαία ατυχήματα. «Πράγματι εδώ υπάρχει μια νησίδα και έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο», δήλωσε κάτοικος των Γλυκών Νερών.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ο νεαρός δεν φορούσε κράνος. Το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Λαυρίου είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίκους, πολλοί οδηγοί το αγνοούν.