Γιώργος Μαζωνάκης: Κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του τραγουδιστή – Να μην ανοιχτεί ζητά η οικογένειά του

Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και στο σπίτι Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα στο σπίτι προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια και τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς υποστηρίζουν ότι ο ίδιος είναι το θύμα της υπόθεσης και ότι δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα.

Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και ένα χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια και οι νομικοί εκπρόσωποι του τραγουδιστή φέρεται να έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικό του αντικείμενο, το οποίο ενδέχεται να περιέχει προσωπικά στοιχεία, χρήματα ή άλλα αντικείμενα που δεν συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ανάκτησης ψηφιακών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία και στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση.