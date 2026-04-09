Γιώργος Καραϊβάζ: Πέντε χρόνια από τον θάνατό του – Συγκινεί το μήνυμα της συζύγου του
Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος δολοφονήθηκε την Πέμπτη 9 Απριλίου.
Υπενθυμίζεται ότι εκτελεστές αφαίρεσαν εν ψυχρώ τη ζωή του δημοσιογράφου έξω από το σπίτι του, στον Άλιμο.
Το σχέδιο δολοφονίας φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένο και πως οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις και την καθημερινότητα του δημοσιογράφου.
Η σύζυγός του, Στάθα Καραϊβάζ, με αφορμή τα πέντε χρόνια από τον θάνατο του αγαπημένου της πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έγραψε: «5 χρόνια μακριά μας… 9 Απριλίου 2021… 14.17… 13 σφαίρες… νεκρός…».
