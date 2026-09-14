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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννάκος για γιατρούς Μαζωνάκη: Χορήγησαν 0,1 αδρεναλίνη αντί για 1 – Διασώστης του ΕΚΑΒ είναι αστέρι μπροστά σε αυτό που έκαναν

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Μιχάλης Γιαννάκος προχώρησε σε νέες δηλώσεις για τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τους «κομπογιαννίτες».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είπε ότι δεν γνώριζαν τα στοιχειώδη και ότι δεν χορήγησαν με σωστό τρόπο την αδρεναλίνη στον καλλιτέχνη.

«Μιλάμε για δύο κομπογιαννίτες γιατρούς, οι οποίοι πραγματικά δεν ήξεραν τα στοιχειώδη από ανάνηψη και δεν είχαν και τα μηχανήματα. Δεν είχαν μάσκα Ambu για να κάνουν τεχνητή αναπνοή και να παρέχουν οξυγόνο αν χρειαστεί. Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια, χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση. Δηλαδή ήταν πολύ χειρότεροι. Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ είναι αστέρι μπροστά σε αυτό που έκαναν», είπε στο Live News.

«Ταυτόχρονα, εκείνη την ώρα που ήταν εκεί οι διασώστες, χορήγησαν μια φορά αδρεναλίνη, ενώ είπαν ότι είχαν κάνει άλλες δύο. Πώς χορήγησαν την τρίτη φορά και μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα για τις δύο πρώτες. Χορήγησαν 0,1 αδρεναλίνη, αν έκαναν έτσι και τις άλλες δύο, πήρε 0,3. Δεν σώζεται ο ασθενής έτσι. Πήραν τη σύριγγα και αντί να δώσουν όλη την ποσότητα για να υποστεί σοκ ο οργανισμός μήπως ξυπνήσει, χορήγησαν ελάχιστο, αφού το ανάμειξαν με ορό, 90% ορός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μιλάμε για άσχετους, όπου πραγματικά είναι απορίας άξιον πως όλα αυτά τα χρόνια τους εμπιστεύονταν και δεν έγινε κανένας έλεγχος. Επειδή προβάλλεται η ατομική ευθύνη. Πράγματι, οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί, αλλά όμως οι πολίτες δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσο σοβαρές είναι οι ιατρικές πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνονται. Όταν κάποιοι με μεγάλα πτυχία, με χρυσά διπλώματα κτλ, παραϊατρικής τάζουν ευεξία, υγεία, ομορφιά, συμμετέχουν σε διαλέξεις, τους ακούν πολλοί επώνυμοι κτλ, πείθονται οι πολίτες εύκολα και πάνε. Το ζήτημα είναι πού είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να σταματήσουν αυτά τα ιατρεία σφαγεία», πρόσθεσε στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Γιώργος Μαζωνάκης

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