MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννάκος για Χίο: Συγκινητική η προσπάθεια του νοσηλευτικού προσωπικού – Νοσηλεύονται 26 τραυματίες, εκ των οποίων 12 παιδιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία από τις πιο δύσκολες νύχτες αντιμετώπισε χθες το Νοσοκομείο Χίου, καθώς δεκάδες μετανάστες και τραυματίες Λιμενικοί προσήλθαν για περίθαλψη μετά από σοβαρό ναυτικό δυστύχημα στις Οινούσσες, όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Το προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα, προσφέροντας φροντίδα και υποστήριξη σε έναν τραγικό απολογισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

«Πολλά συγχαρητήρια στο προσωπικό και τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου. Τιτάνια, συγκινητική η προσπάθεια που κατέβαλαν χθες βράδυ και συνεχίζουν ακόμη. Πρωτόγνωρη η προσέλευση μεταναστών με τραύματα. Πολλά μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες. Το προσωπικό αγόγγυστα εκεί. Προσήλθε αυτοβούλως από τα σπίτια του να συνδράμει. Γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό. Προσέφεραν κουβέρτες, φαγητό, ζεστά ροφήματα και κυρίως περίθαλψη», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Η τραγωδία είχε σοβαρές ανθρώπινες απώλειες σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ: «Δύο γυναίκες έγκυες έχασαν τα παιδάκια που κυοφορούσαν. Γυναίκες που αιμορραγούσαν έψαχναν παιδιά και συζύγους. Μεταξύ των τραυματιών και δύο Λιμενικοί. Οι λιμενικοί μας περιέγραψαν τα αίτια της τραγωδίας. Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί. Προσπάθησαν στη θαλάσσια περιοχή των Οινουσσών να εκτρέψουν την πορεία του δουλεμπορικού σκάφους προκειμένου να αλλάξει πορεία όπως ορίζει το πρωτόκολλο και έχουν πράξει πολλές φορές. Το δουλεμπορικό σκάφος τους εμβόλισε με αποτέλεσμα πολλούς τραυματίες και νεκρούς. Τραγικός απολογισμός 15 νεκροί μετανάστες εκ των οποίων η μία κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου που διαθέτει δύο θέσεις. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα».

Σχετικά με τους τραυματίες, συμπλήρωσε: «Από τους μετανάστες νοσηλεύονται 14 ενήλικες και 12 μικρά παιδιά εκτός κινδύνου. Οι δύο λιμενικοί τραυματίες ήδη, ο άνδρας πήγε σπίτι του και η γυναίκα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου. Πολλά μπράβο στους συναδέλφους. Επαγγελματίες και άνθρωποι».

Το προσωπικό του νοσοκομείου συνεχίζει τις προσπάθειες για την περίθαλψη των τραυματιών και την υποστήριξη των οικογενειών, σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων ετών στο νησί.

Μετανάστες Μιχάλης Γιαννάκος Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός μιας εβδομάδας, υπονόμευσε τους θεσμούς και οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με την ακρίβεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30 λεπτά πριν

ΙΝΣΕΤΕ: Μένουν λιγότερο, αλλά ξοδεύουν περισσότερο οι τουρίστες στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας – Βρέθηκαν πάνω από 600 διαβατήρια!

ΖΩΔΙΑ 2 ώρες πριν

Η ζωή τους αλλάζει επιτέλους: Μεγάλη ανακούφιση για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αποσύρεται κινέζικο παιχνίδι από την ελληνική αγορά: Τι βρέθηκε σε έλεγχο – Δείτε φωτο