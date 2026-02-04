Γιαννάκος για Χίο: Συγκινητική η προσπάθεια του νοσηλευτικού προσωπικού – Νοσηλεύονται 26 τραυματίες, εκ των οποίων 12 παιδιά

Μία από τις πιο δύσκολες νύχτες αντιμετώπισε χθες το Νοσοκομείο Χίου, καθώς δεκάδες μετανάστες και τραυματίες Λιμενικοί προσήλθαν για περίθαλψη μετά από σοβαρό ναυτικό δυστύχημα στις Οινούσσες, όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Το προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα, προσφέροντας φροντίδα και υποστήριξη σε έναν τραγικό απολογισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

«Πολλά συγχαρητήρια στο προσωπικό και τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου. Τιτάνια, συγκινητική η προσπάθεια που κατέβαλαν χθες βράδυ και συνεχίζουν ακόμη. Πρωτόγνωρη η προσέλευση μεταναστών με τραύματα. Πολλά μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες. Το προσωπικό αγόγγυστα εκεί. Προσήλθε αυτοβούλως από τα σπίτια του να συνδράμει. Γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό. Προσέφεραν κουβέρτες, φαγητό, ζεστά ροφήματα και κυρίως περίθαλψη», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Η τραγωδία είχε σοβαρές ανθρώπινες απώλειες σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ: «Δύο γυναίκες έγκυες έχασαν τα παιδάκια που κυοφορούσαν. Γυναίκες που αιμορραγούσαν έψαχναν παιδιά και συζύγους. Μεταξύ των τραυματιών και δύο Λιμενικοί. Οι λιμενικοί μας περιέγραψαν τα αίτια της τραγωδίας. Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί. Προσπάθησαν στη θαλάσσια περιοχή των Οινουσσών να εκτρέψουν την πορεία του δουλεμπορικού σκάφους προκειμένου να αλλάξει πορεία όπως ορίζει το πρωτόκολλο και έχουν πράξει πολλές φορές. Το δουλεμπορικό σκάφος τους εμβόλισε με αποτέλεσμα πολλούς τραυματίες και νεκρούς. Τραγικός απολογισμός 15 νεκροί μετανάστες εκ των οποίων η μία κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου που διαθέτει δύο θέσεις. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα».

Σχετικά με τους τραυματίες, συμπλήρωσε: «Από τους μετανάστες νοσηλεύονται 14 ενήλικες και 12 μικρά παιδιά εκτός κινδύνου. Οι δύο λιμενικοί τραυματίες ήδη, ο άνδρας πήγε σπίτι του και η γυναίκα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου. Πολλά μπράβο στους συναδέλφους. Επαγγελματίες και άνθρωποι».

Το προσωπικό του νοσοκομείου συνεχίζει τις προσπάθειες για την περίθαλψη των τραυματιών και την υποστήριξη των οικογενειών, σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων ετών στο νησί.