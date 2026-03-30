Γ. Παναγόπουλος: Δεν είχα υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες – Ακόμα δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής

Στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος και την υποβολή του πόθεν έσχες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε ότι «σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς, δεν είχα την υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες».

Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκα».

Επίσης ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ακόμη υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο. «Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

«Κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγόπουλος σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση. «Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.