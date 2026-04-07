Fuel Pass: Νέα προβλήματα στην πλατφόρμα αναφέρουν οι χρήστες – Τι τους εμφανίζει όταν προσπαθούν να κάνουν αίτηση

Οι πολίτες αναφέρουν κε νέου προβλήματα κατά τη διαδικασία της αίτησης στην πλατφόρμα για το Fuel Pass.

Σήμερα προσπαθώντας να ολοκληρώσουν την αίτηση σε άλλους βγάζει πως δεν υπάρχει ΙΧ στο όνομά τους, ενώ σε άλλους ζητεί να επισκεφθούν ΚΕΠ για να ολοκληρώσουν την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

«Μπήκα πριν 45 λεπτά περίπου να κάνω την αίτηση για το fuel pass για το ΙΧ της συζύγου μου και ενώ επέλεξα τον αριθμό κυκλοφορίας και την τράπεζα στην οποία επιθυμώ να εκδοθεί η άυλη χρεωστική κάρτα, στο επόμενο βήμα μου εμφανίζει σφάλμα σε κόκκινο πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Έλεγξα το ΕΜΕ της συζύγου μου και είναι πλήρως ενημερωμένο και δεν εμφανίζει πουθενά ότι χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση. Αν δεν φύγει αυτό το κόκκινο πλαίσιο δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση. Επικοινώνησα με τον τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης και μου είπαν ότι εάν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία πιθανόν να είναι κάποιο σφάλμα του συστήματος του gov και να δοκιμάσω αργότερα» περιγράφει ο αναγνώστης του enikos.gr.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων και η αποφυγή νέων καθυστερήσεων λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, η εφαρμογή θα λειτουργήσει ως εξής:

  • Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

