Fuel Pass III: Συνεχίζονται οι αιτήσεις με προβλήματα στην πλατφόρμα – Τα 4 λάθη που “κόβουν” το επίδομα

Συνεχίζεται και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα καυσίμων Fuel Pass III, ωστόσο δεν λείπουν τα τεχνικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Παρά το σταδιακό άνοιγμα της πλατφόρμας με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, πολλοί οδηγοί αδυνατούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αίτησή τους, καθώς το σύστημα εμφανίζει καθυστερήσεις ή «κολλάει».

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν καταγραφεί αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων. Όσοι δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας καλούνται να απευθυνθούν στα ΚΕΠ για διόρθωση. Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι σωστά, παρατηρούνται δυσλειτουργίες, οι οποίες επιλύονται μόνο με παρέμβαση υπαλλήλων.

Την ίδια ώρα, προβλήματα εμφανίζονται και κατά τη χρήση της πλατφόρμας μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ αρκετοί πολίτες δεν βλέπουν στο σύστημα οχήματα που απέκτησαν εντός του 2026. Για τεχνική υποστήριξη, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης (210-2154173), καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 17:00.

Τα τέσσερα συχνότερα λάθη που απορρίπτουν την αίτηση

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν τέσσερις βασικές περιπτώσεις που οδηγούν σε αυτόματη απόρριψη της αίτησης:

Όχημα σε ακινησία : Εάν έχουν κατατεθεί πινακίδες ή έχει δηλωθεί μη κυκλοφορία, η αίτηση απορρίπτεται μέχρι να αλλάξει η κατάσταση.

Ανασφάλιστο όχημα : Ακόμη και μία ημέρα χωρίς ενεργή ασφάλεια αρκεί για να μπλοκάρει τη διαδικασία.

Οφειλές στα τέλη κυκλοφορίας : Οποιαδήποτε εκκρεμότητα, ακόμη και μικρή, εμποδίζει την υποβολή της αίτησης.

Μη ενεργή περίοδος υποβολής: Οι αιτήσεις γίνονται σταδιακά με βάση το ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα:

Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7

Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0

Από Μεγάλη Παρασκευή 10/4 έως 30/4/2026: ελεύθερη πρόσβαση για όλους

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass III είναι φυσικά πρόσωπα – συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών – με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και εισοδηματικά κριτήρια:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή σύμφωνα συμβίωσης

προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

για μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση ανά παιδί

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα ή μοτοσυκλέτα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών.

Ποσά επιδότησης

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο οχήματος:

Αυτοκίνητα : Έως 60€ (ή 50€ σε τραπεζικό λογαριασμό) για νησιωτικές και ειδικές περιοχές 50€ (ή 40€ σε λογαριασμό) για την υπόλοιπη Ελλάδα

: Μοτοσυκλέτες : 35€ (ή 30€ σε λογαριασμό) για ειδικές περιοχές 30€ (ή 25€ σε λογαριασμό) για την υπόλοιπη χώρα

:

Το Fuel Pass III καλύπτει μέρος των αυξημένων δαπανών καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, αποτελώντας ένα ακόμη μέτρο στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης και να ελέγχουν όλα τα στοιχεία τους, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις ή απορρίψεις.