Φρικτό θάνατο για την 75χρονη στη Σαλαμίνα έδειξε το πόρισμα – «Τη βασάνισαν με μίσος», λέει ο γιος της

Έναν άγριο και βασανιστικό θάνατο φαίνεται πως βρήκε η 75χρονη την οποία οι αδίστακτοι ληστές δολοφόνησαν προτού αρπάξουν τη «λεία» τους και εξαφανιστούν από το σπίτι της, στη Σαλαμίνα, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό της ηλικιωμένης, το οποίο παρουσιάζει το protothema.gr, δείχνει πως ο θάνατός της προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και το θώρακα από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό της ηλικιωμένης

Σε αυτό αποτυπώνεται η μανία με την οποία οι δράστες χτύπησαν την ατυχή γυναίκα σε όλο της το σώμα και τη μαχαίρωσαν παρόλο που η αρχική εικόνα έκανε λόγο για χτύπημα με μπουκάλι στο κεφάλι που την άφησε αναίσθητη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι είτε να πρόκειται για «σκληρούς» κακοποιούς οι οποίοι δε δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη ηλικιωμένη είτε το θύμα να τους αναγνώρισε καθώς οι δράστες δε φορούσαν κουκούλες ή μάσκες.

Δεν αποκλείεται, επίσης, οι δράστες να είχαν πληροφορία «εκ των έσω» για τη «λεία» που υπήρχε στα δωμάτια, 8.000-10.000 ευρώ και κάποια σπάνια κοσμήματα, αλλά και για τις κινήσεις των ατόμων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Οι δράστες ενδεχομένως να γνώριζαν ότι η γυναίκα που φρόντιζε τη 75χρονη δεν είχε πάει την Παρασκευή και πως τη συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι δε βρισκόταν κάποιος από τους συγγενείς της.

«Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν την ημέρα που έλειπε η γυναίκα που τη βοηθούσε στο σπίτι. Υπήρχε μια γυναίκα που τη φρόντιζε εδώ και 10 χρόνια η οποία δεν πήγαινε όλες τις ημέρες», λέει στο protothema.gr η κόρη του θύματος.

Η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι κακοποιοί να ήξεραν ακόμη ότι εκείνες τις ημέρες είχε φύγει από το νησί ο σύζυγός της ο οποίος επισκεπτόταν την ηλικιωμένη τις μεσημεριανές ώρες.

Το θύμα δεν έδινε «σημάδια» ζωής από το πρωί της Παρασκευής όταν τα παιδιά της τηλεφωνούσαν για να δουν τι κάνει χωρίς η 75χρονη να απαντήσει.

Ίσως, λοιπόν, οι ληστές αφού βεβαιώθηκαν ότι οι συγγενείς της έχουν αραιώσει τις επισκέψεις τους τις μεσημεριανές ώρες αποφάσισαν να «χτυπήσουν» μετά τις 11 το πρωί.

Πέρα από τις κινήσεις των στενών προσώπων της 75χρονης οι ληστές γνώριζαν και το σημείο από το οποίο θα “μπουκάρουν” στο σπίτι ώστε να μην αφήσουν «ίχνη».

Το σπίτι παρακολουθούταν από 4 κάμερες ασφαλείας, 3 εξωτερικές και μια εσωτερική, την οποία η ηλικιωμένη είχε απενεργοποιήσει.

Οι εξωτερικές κάμερες κατέγραφαν τον κήπο και τη μια πλευρά του σπιτιού αφήνοντας ακάλυπτη μια γωνία από την οποία οι ληστές μπήκαν στο εσωτερικό του αφού παραβίασαν το παράθυρο.

Οι κινήσεις τους δείχνουν ότι οι δολοφόνοι της 75χρονης ήξεραν το «τυφλό» σημείο και επέλεξαν να εισβάλουν από εκεί στη μονοκατοικία.

Την αδικοχαμένη μητέρα και γιαγιά αποχαιρέτησε χθες με ένα σπαρακτικό μήνυμα στο X ο γιος της ο οποίος ανέφερε πως η μητέρα του ήταν μια αγωνίστρια της ζωής που προσέφερε στην πατρίδα της 5 παιδιά.

Στο ίδιο μήνυμα τονίζει ότι οι δράστες δε δίστασαν να βασανίσουν με μίσος τη μητέρα του προτού τη ληστέψουν και όλα αυτά μόλις 4-5 χιλιόμετρα από τον κεντρικό Ναύσταθμο της χώρας.

Αναλυτικά το μήνυμα του γιου της:

«Η μητέρα μας η Στελίτσα έφυγε τόσο άδικα την Παρασκευή το απόγευμα..

Την δολοφόνησαν μέσα στο πατρικό μας στην Σαλαμίνα..

Όλα αυτά μόλις 4-5 χιλιόμετρα από τον κεντρικό ναύσταθμο της χώρας!

Ευχαριστώ τους πάντες για τα μηνύματα συμπαράστασης είναι τόσο πολλά και οι στιγμές τόσο δύσκολες που δυστυχώς δεν δύναμαι να απαντήσω.

Η μητέρα μου ήταν μια αγωνίστρια της ζωής..

Μια Ελληνίδα μάνα που προσέφερε στην πατρίδα της 5 παιδιά!

Παιδιά στις Ένοπλες δυνάμεις,παιδιά στο Εμπορικό Ναυτικό και επίσης έκανε και όλους εμάς μαχητές της ζωής.

Μας έμαθε ποτέ να μη λυγίζουμε και αν ακόμα το κάνουμε πάντα να σηκωνόμαστε με τιμή και σεβασμό και να αντιμετωπίζουμε κάθε μα κάθε δυσκολία..

Μας μεγάλωσε Ελληνικά με αξίες τον Χριστό μας και την Πατρίδα μας!

Βασάνισαν την μητέρα μου με μίσος, αλλά δεν θα γλυτώσουν να είναι σίγουροι..

Ευχαριστώ τα παιδιά της Ελληνικής αστυνομίας το Εγκληματολογικό και όλους που έχουν σκύψει και δουλεύουν και τους προτρέπω να σκεφτούν ότι πιθανόν να ήταν η δική τους μητέρα στην θέση της τίποτε περισσότερο τίποτε λιγότερο.

Δυστυχώς έφτιαξαν μια Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της,μια Ελλάδα που σκοτώνουν τους Έλληνες μέσα στα σπίτια τους και επιτέλους πρέπει να ακουστούν οι αλήθειες!

Η κατάσταση στην πατρίδα μας έχει ξεφύγει σε άσχημο βαθμό και πρέπει όλοι μας να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και ενωμένοι.

Έχουν μείνει λίγοι και καλοί δυστυχώς σε αυτήν την έρημη χώρα στην αστυνομία,στον στρατό, στα σώματα ασφαλείας, στον ιδιωτικό τομέα να παλεύουν με το θηρίο-τέρας και να προσπαθούν να την κρατήσουν ακόμα όρθια..

Προσέχετε τους δικούς σας ανθρώπους προσέχετε τα παιδάκια σας και όλοι μας να ξαναγίνουμε άνθρωποι και σωστοί Έλληνες γιατί έχουμε πάρει άσχημη κατηφόρα άπαντες..

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο ούτε να κάνω μάθημα σε κανέναν δεξιό και αριστερό λέω αλήθειες που όλοι μας πιστεύω νιώθουμε μέσα μας τα τελευταία χρόνια.

Θα παρακαλέσω όσους έχουν πληροφορίες για το οτιδήποτε να μη φοβούνται και να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές,αύριο μπορεί να είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος.

Να είστε καλά όλοι να έχετε υγεία και με συγχωρείτε που δεν θα απαντώ σε μηνύματα..

Στελίτσα μου,μάνα μου πήγες να βρεις τον μπαμπάκα μας που μόλις έφυγε πριν 9 μήνες..

Θα συναντηθούμε ξανά..

Θα τους βρούμε να είσαι σίγουρη και θα συνεχίσουμε με Τιμή και Πίστη όπως μας έμαθες!

Θα τους βρούμε Μανούλα μου στο υπόσχομαι!».