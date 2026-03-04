Φρίκη στην Κομοτηνή: Βρέθηκε σκύλος κρεμασμένος από δέντρο – Σκληρές εικόνες και βίντεο

Ενώπιον ενός αποτρόπαιου θεάματος βρέθηκε πολίτης στην Κομοτηνή, ο οποίος εντόπισε από μακριά έναν σκύλο κρεμασμένο από δέντρο.

Όπως αναφέρει το xronos.gr, ο πολίτης έσπευσε κοντά και διαπίστωσε πως το σκυλί ήταν ήδη νεκρό, ενημερώνοντας φιλοζωική η οποία επικοινώνησε με τον Δήμο προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες περισυλλογής και ταφής.

Κατά τις ίδιες πηγές, το σκυλί βρέθηκε νεκρό σε οικόπεδο μεταξύ Κομοτηνής και Κοσμίου, πριν από τη γέφυρα του Κοσμίου, κοντά στον παράλληλο δρόμο της Εγνατίας Οδού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για αδέσποτο, ή δεσποζόμενο ζώο. Τέλος, για το συμβάν θα ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ.

Προσοχή σκληρές εικόνες: